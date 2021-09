Harry Potter : comment le rôle de Luna Lovegood a sauvé la vie d'Evanna Lynch ?

Interpréter Luna Lovegood dans "Harry Potter et l'Ordre du Phénix" a sauvé la vie d'Evanna Lynch. Souffrante, l'actrice a pu s'en sortir grâce à son rôle dans la saga.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix : Luna Lovegood

Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Harry Potter entame sa cinquième année à Poudlard. Alors qu'une grande partie des élèves lui a tourné le dos, réfutant le retour de Voldemort, le jeune sorcier compte encore quelques soutiens. Parmi eux, Luna Lovegood. L'excentrique élève de la maison Cerdaigle se fait remarquer dès le début. Surnommée "Lufoca" par les autres élèves, la jeune fille n'a que peu d'amis. Discrète, elle finira par devenir une réelle alliée pour Harry et ses compagnons.

Luna Lovegood (Evanna Lynch) - Harry Potter et l'ordre du Phénix ©Warner Bros

Dans l’adaptation cinématographique de la saga de J. K Rowling, c’est l’actrice irlandaise Evanna Lynch qui interprète ce rôle. Inconnue du public avant son apparition dans la saga, la jeune fille n'avait au départ rien d'une comédienne. Ce rôle fut en réalité le premier de sa carrière et il lui a sauvé la vie ! Pour l'obtenir elle a dû se montrer à la hauteur de son personnage et tenter le tout pour le tout.

Un rôle mérité

À l'image de son personnage, il aura fallu à Evanna Lynch du courage ainsi que de la détermination pour mener à bien son propre combat. A l'époque, la jeune fille est gravement anorexique et se bat au quotidien contre la mort. Véritable fan d'Harry Potter, Evanna multiplie les séjours à l'hôpital et c'est lors de l'un d'eux qu'elle décide de se procurer le dernier livre de la saga. Après avoir fait une demande auprès de l'hôpital, la jeune fille est autorisée à sortir pour se rendre à la librairie la plus proche et acheter Harry Potter et l’Ordre du Phénix.

Dès lors, Evanna se fixe un nouvel objectif : obtenir le rôle de Luna Lovegood. Elle écrit directement à J.K Rowling et la supplie de lui donner le rôle dès que la production sera lancée. Sensible à l'histoire d'Evanna, l'auteure lui propose un deal. Si elle réussit à vaincre son anorexie, elle pourra postuler pour le rôle.

Un challenge de taille qui va pousser la jeune fille à se soigner. En 2005, après avoir passé les auditions, elle obtient le rôle de Luna Lovegood face à 15 000 concurrents. S'inspirant des livres, elle s'est même présentée à l'audition avec des répliques faites main des boucles d’oreilles radis que Luna porte. Son interprétation lui vaudra même l'appui de l'auteure à succès qui qualifiera la jeune fille de "parfaite" pour le rôle. Chaque jour sur le tournage, Evanna reçoit trois heures de formation d'actrice. Son apparition dans la saga est saluée par la critique. Pour l'avant-dernier film, elle est même nommée aux Scream Awards et Young Artist Awards, en tant que meilleur espoir et meilleure performance pour un second rôle féminin.

Désormais, la comédienne espère pouvoir tourner dans un film de Tim Burton !