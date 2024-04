"Merci de m'avoir montré ça" : Daniel Radcliffe découvre un témoignage poignant d'Alan Rickman sur la saga Harry Potter

Des années après "Harry Potter", Alan Rickman se montrait élogieux envers Daniel Radcliffe lors d'une interview de 2016, que l'acteur a récemment découverte.

Daniel Radcliffe a dû faire ses preuves après Harry Potter

La saga Harry Potter (2001-2011) a permis à Daniel Radcliffe de devenir une célébrité mondialement connue. Même si ce n'était pas son tout premier rôle (David Copperfield en 1999), c'est Harry Potter à l'école des sorciers qui l'a lancé dans le grand bain alors qu'il n'avait qu'une dizaine d'années. Mais après avoir incarné le célèbre sorcier, l'acteur a dû travailler d'arrache-pied pour prouver qu'il pouvait être un bon comédien et jouer dans différents genres de films. Si certains seront convaincus de ses qualités, ce n'était pas le cas d'Alan Rickman du temps d'Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban (2004).

Daniel Radcliffe et Alan Rickman - Harry Potter 4

C'est durant le tournage de celui-ci que l'interprète de Rogue avait écrit au sujet de Daniel Radcliffe dans son journal de bord Madly, Deeply: The Alan Rickman Diaries, publié à titre posthume en 2022. Il disait alors : "(Daniel Radcliffe) est tellement concentré maintenant. Sérieux et concentré - mais tout en gardant du plaisir. Je ne pense toujours pas qu'il soit vraiment un acteur, mais il est certain qu'il réalisera et/ou produira. Et il a un tel soutien de ses parents, un soutien calme et respectueux. Rien n'est forcé".

Des mots pas si positifs donc, qui contrastent avec une interview de 2016 dans laquelle Alan Rickman faisait cette fois l'éloge du jeune acteur. Une interview qu'a récemment découvert Daniel Radcliffe lors du podcast Happy Sad Confused, et qui l'a visiblement touché.

Daniel Radcliffe découvre une ancienne interview d'Alan Rickman

Daniel Radcliffe était présent dans le podcast aux côtés de Jonathan Groff et Lindsay Mendez à l'occasion de la comédie musicale Merrily We Roll Along qui se joue actuellement à Broadway. Avant d'entendre les mots d'Alan Rickman, Daniel Radcliffe se montre très humble, semble même souffrir encore un peu d'un syndrome de l'imposteur lorsqu'il dit :

J'avais un gros complexe. Je me demandais si j'avais ma place ici. Je pensais que j'étais là uniquement parce que je suis connu grâce à Harry Potter. C'est un peu moins le cas maintenant. J'essaie de me convaincre en me disant que c'est ma cinquième comédie musicale. Je ne peux pas chanter aussi bien que les autres mais je peux apporter quelque chose qui a de la valeur.

Ce à quoi ses collègues ont répondu que contrairement à ce qu'il disait, il chantait très bien et était assez bon pour Broadway : "Arrête ça, tu es génial !". Mais Josh Horowitz, le présentateur de l'émission, enchaîne alors en partageant cette ancienne interview d'Alan Rickman. Dedans, le comédien se disait impressionné par le travail effectué par les jeunes interprètes d'Harry Potter, présents sur les tournages pendant 52 semaines, avant de mettre l'accent sur Daniel Radcliffe :

Daniel était en bas de la rue à jouer dans un théâtre, et moi en haut de la rue dans un autre. J'ai été tellement fier de le voir dans la comédie musicale How to Succeed. On se dit comment il ose danser aussi bien que les danseurs professionnels de New York ? Mais c'est parce qu'il a travaillé.

"Il a vu que je voulais vraiment faire ce métier"

Des mots qui ont touché Daniel Radcliffe qui précise qu'il n'avait jamais vu cette interview avant. L'importance de cette déclaration vient aussi du fait que l'acteur était très intimidé par Alan Rickman durant les trois premiers films Harry Potter.

Il me terrifiait et je me disais : "Ce type me déteste". Mais à un moment donné, il a vu que je voulais vraiment faire ce métier et que je travaillais.

Après cela, Alan Rickman s'est montré très attentif à la carrière de Daniel Radcliffe et l'a grandement soutenu, allant jusqu'à "écourté ses vacances au Canada pour venir (le) voir dans Equus".

Il a vu toutes les pièces de théâtre dans lesquelles j'ai joué de son vivant. Il m'invitait à sortir après le spectacle et nous en parlions. (...) L'entendre dire ces mots est vraiment adorable. Merci de m'avoir montré cela.

L'intégralité de la rencontre avec Daniel Radcliffe, Jonathan Groff et Lindsay Mendez est à découvrir ci-dessous :