Harry Potter : Daniel Radcliffe donne son avis sur sa performance dans les premiers films

Durant dix ans, Daniel Radcliffe a porté avec conviction le costume du sorcier le plus célèbre de la culture littéraire et cinématographique britannique. S'il est devenu célèbre grâce à Harry Potter, l'acteur britannique ne semble pourtant pas être si convaincu de son jeu d'acteur dans les premiers films de la saga.

Un acteur précoce

Avant d'interpréter Harry Potter, Daniel Radcliffe était logiquement un acteur totalement inconnu du grand public. La révélation arrive en 1999 lorsqu'il passe le casting d'Harry Potter à l'école des Sorciers. A seulement onze ans, il est ainsi choisi pour jouer un personnage déjà plébiscité par les lecteurs du monde entier. Pourtant, malgré la pression, le jeune acteur va tenir son rang, épisode après épisode. Il y joue Harry, un orphelin élevé par son oncle et sa tante. Il ne le sait pas encore, mais il est le fils d'un sorcier et d'une sorcière. Et lui aussi va révéler ses pouvoirs lorsqu'arrive le demi-géant Hagrid, chargé de l'emmener à Poudlard, une école de sorciers. A partir de là commence son aventure qui se conclura par un combat inévitable contre le terrible Voldemort.

Grâce à la saga, Daniel Radcliffe va devenir l'un des acteurs les mieux payés au monde. Par conséquent, grâce à ce nouveau train de vie, il va pouvoir se lancer dans des rôles plus complexes sans craindre les retombées financières qui vont avec. De ce fait, on le retrouve depuis 2011 dans des projets ambitieux et risqués tels que La Dame en Noir, Kill your Darlings, Horns, Imperium ou bien encore Swiss Army Man.

Swiss Army Man ©A24 Films

Un acteur très loin d'être son premier fan

Dix ans après la fin de la saga, Daniel Radcliffe est toujours régulièrement interrogé sur sa participation dans les films. De manière surprenante, il s'est ainsi laissé aller à une révélation inattendue vis-à-vis de sa performance en tant qu'Harry Potter. Et visiblement, l'acteur ne semble pas satisfait de lui-même :

Il est difficile de séparer ma relation avec Harry de ma relation avec les films dans leur ensemble. Je suis incroyablement reconnaissant pour cette expérience. Cela m'a montré ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Trouver tôt dans sa vie ce que l’on aime est vraiment une chance. Je suis extrêmement embarrassé par certaines de mes performances, mais c’est comme si on vous demandait ce que vous pensez de vos années adolescentes. Il s’est passé tellement de choses que c’est impossible de décrire un seul sentiment.

Si l'acteur fait preuve d'une grande lucidité, il faut rappeler qu'il n'était encore qu'un enfant dans les premiers films. Difficile d'établir une performance aussi intense que celle d'un adulte. Surtout que la sienne était loin d'être catastrophique.