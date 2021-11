Harry Potter : Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint se retrouvent pour une émission spéciale

Excellente nouvelle pour les fans d'Harry Potter ! HBO Max vient d'annoncer l'arrivée prochaine d'une émission spéciale retrouvailles pour fêter les 20 ans de la saga. Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson et bien d'autres seront de retour à Poudlard !

Harry Potter à l'école des sorciers : 20 ans déjà

Il y a deux décennies, Harry (Daniel Radcliffe), Hermione (Emma Watson), et Ron (Rupert Grint) débarquaient à Poudlard. Premier film de la saga cinématographique à succès adapté de l'oeuvre de J.K. Rowling, Harry Potter à l'école des sorciers est sorti dans les salles françaises le 5 décembre 2001. On découvrait la magie de Poudlard à travers les yeux du jeune sorcier à lunettes. Très vite, il se liait d'amitié avec deux camarades de Gryffondor : Hermione et Ron.

S'en sont suivis sept films : La Chambre des secrets, Le Prisonnier d'Azkaban, La Coupe de feu, L'Ordre du Phénix, Le Prince de sang-mêlé, Les Reliques de la Mort partie 1, Les Reliques de la Mort partie 2. Présents sur nos écrans pendant presque une décennie, ces personnages ont grandi en même temps qu'une partie du public. Et bonne nouvelle : on va bientôt les retrouver.

Harry Potter à l'école des sorciers © Warner Bros

Une émission spéciale annoncée sur HBO Max

Après l'émission spéciale retrouvaille de Friends, HBO Max s'apprête à faire vivre un autre grand moment au public. En effet, la plateforme de streaming a annoncé aujourd'hui même qu'une réunion spéciale avec le cast d'Harry Potter arriverait le 1er janvier 2022.

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint se retrouveront donc à Poudlard pour évoquer la saga. Autour d'eux, de nombreux invités sont attendus pour célébrer les 20 ans de la saga. Parmi eux, Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers films. On peut évidemment imaginer que les autres élèves et professeurs de Poudlard viendront partager leurs souvenirs.

Une émission retrouvailles qui mettra à n'en pas douter un peu de magie dans le coeur des fans d'Harry Potter.