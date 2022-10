Harry Potter : Daniel Radcliffe gardait la photo d'une célèbre actrice sur le tournage

"Harry Potter" est sans nul doute l’une des sagas les plus importantes du début du XXIème siècle. 11 ans après la sortie du dernier volet, les petites anecdotes de coulisses continuent à sortir. La dernière en date : celle concernant les habitudes particulières de Daniel Radcliffe sur le tournage.

Harry Potter : une saga mémorable

Le tragique décès de Robbie Coltrane (qui jouait Hagrid) ainsi que les nombreux hommages rendus ont rappelé que les films Harry Potter ont profondément marqué le grand public. La saga basée sur les romans éponymes de J.K Rowling a vu le jour au cinéma en 2001. Soit la même année que le premier volet d’une autre adaptation littéraire : Le Seigneur des Anneaux.

Cependant, à la différence de la trilogie réalisée par Peter Jackson entre 2001 et 2003, la saga retraçant les aventures du petit sorcier n’a jamais reçu les honneurs d’une récompense aux Oscars. Cela ne l’a pas empêché malgré tout de devenir l’une des séries de films les plus populaires et rentables de l’histoire du cinéma. Une franchise devenue si célèbre que ses décors principaux sont devenus depuis 2012 une zone touristique très prisée de Londres.

Voldemort (Ralph Fiennes) - Harry Potter et les reliques de la mort, partie 2 ©Warner Bros.

Les films Harry Potter ont surtout révélé de nombreux acteurs. En effet, parmi eux, on retrouve bien évidemment celui qui joue le rôle principal : Daniel Radcliffe. Ainsi, à 12 ans seulement, il devient une véritable star après le succès d’Harry Potter à l’école des sorciers, premier grand succès de la saga. Repéré par le producteur de la licence David Heyman qui décèle en lui une vraie présence, le comédien britannique grandit et évolue sous les yeux des spectateurs durant 10 ans.

Ayant brillamment réussi la transition post-Harry Potter, Daniel Radcliffe est aujourd’hui un acteur reconnu, pouvant jouer dans tous les genres de films possibles. Toutefois, qu’il le veuille ou non, son image reste toujours associée au sorcier à lunettes. Bien que la saga soit finie depuis plus de 10 ans, les anecdotes de tournage continuent à fleurir. Et ce n’est pas Tom Felton (interprète de Drago Malefoy) qui dira le contraire.

Quand Tom Felton cafte

Récemment, dans l’émission spéciale Retour à Poudlard qui marquait la réunion des acteurs et réalisateurs de la franchise, les fans avaient découvert que Daniel Radcliffe avait eu un crush pour l’actrice Helena Bonham Carter (qui joue l’horrible Bellatrix Lestrange). Lors de leurs retrouvailles dans cette émission, la star de la saga Harry Potter n’avait d’ailleurs pas hésité à lire le contenu de la lettre d’amour qu’il avait rédigée pour elle il y a quelques années.

Toutefois, l’acteur de 33 ans a également eu le béguin pour une autre célèbre actrice. Et pour se rappeler au bon souvenir de la rivalité entre leurs deux personnages respectifs, Tom “Malefoy” Felton n’a pas hésité à afficher son ancien partenaire de jeu.

En effet, d'après Variety, le comédien blond aurait révélé dans ses mémoires que Daniel Radcliffe disposait d’une surprenante aide pour réaliser ses séquences de vol en balai : une photo de Cameron Diaz. Si l’acteur n’a jamais caché son amour de jeunesse pour celle qui s’est révélée dans The Mask, nous ignorions que Radcliffe se servait d’un de ses portraits comme point de repère pour ses scènes aériennes.

Ainsi, Tom Felton précise, qu’étant donné que ce type de séquences se tourne sur fond vert, il est toujours difficile pour un comédien de savoir où poser ses yeux quand il ne vit pas réellement la scène qu'il joue. L'acteur nous apprend donc que Daniel Radcliffe a décidé d'utiliser comme objet personnel une photo de Cameron Diaz pour savoir où maintenir son regard. Une méthode loin d’être malsaine donc, mais terriblement amusante.