Harry Potter : Daniel Radcliffe se remémore sa relation étrange avec Robert Pattinson

Juste avant de connaître une explosion de sa popularité avec la saga "Twilight", Robert Pattinson a débuté sa carrière dans les salles obscures avec le rôle de Cedric Diggory dans "Harry Potter et la Coupe de feu". Daniel Radcliffe révèle pourquoi il trouve sa relation avec lui très étrange.

Harry Potter et la Coupe de feu : le seul épisode avec Robert Pattinson

Robert Pattinson a significativement remodelé son image ces dernières années, en devenant un acteur qui fait des choix intéressants et parfois très audacieux. On l'attend avec grande impatience dans The Batman mais, avant ça, il a tourné dans Tenet, The Lighthouse, High Life, The Lost City of Z, Cosmopolis ou encore Le Diable, tout le temps. Une filmographie solide, qui a cependant débuté avec des oeuvres pour les adolescents. On se souvient forcément de l'acteur dans le rôle d'Edward au sein de la saga Twilight. Il s'est également signalé dans Harry Potter et la Coupe de feu, quatrième volet de la saga tirée des écrits de J.K. Rowling.

Cédric Diggory (Robert Pattinson) - Harry Potter et le Coupe de feu ©Warner Bros.

Un épisode plutôt apprécié par les fans, tourné vers l'action, et qui permet de montrer enfin Voldemort. Robert Pattinson a donc partagé l'affiche avec Daniel Radcliffe, star mondiale à cette époque. L'acteur qui a incarné le sorcier à lunettes est revenu dans une interview chez The Jonathan Ross Show sur sa relation avec son compère.

Nous avons une relation très étrange maintenant, nous ne communiquons essentiellement que par l'intermédiaire de journalistes. Nous ne nous sommes pas vus depuis des lustres. Parce que tout le monde croit que nous sommes bons amis, mais je l'ai juste rencontré, c'était un gars adorable quand j'ai travaillé avec lui.

Ils ne sont pas amis puisqu'ils ne se côtoient pas, chose qui aurait été possible car ils ont connu une explosion quasiment au même moment. Mais il ne faut pas non plus croire qu'ils sont ennemis. Hollywood est certes un microcosme dans lequel tout le monde se connaît plus ou moins, mais les véritables amitiés sont plus rares qu'on ne le pense.

Dans le fond, Daniel Radcliffe et Robert Pattinson partagent un peu la même approche de leur métier, en faisant des choix via lesquels ils prennent du plaisir. L'interprète d'Harry Potter n'a plus jamais retrouvé un grand rôle, mais il tourne régulièrement dans des séries B hors du commun (Swiss Army Man, Guns Akimbo, Horns) sans se prendre trop au sérieux. À une échelle plus supérieure, Robert Pattinson s'est fait une place dans le giron de grands auteurs et s'épanouit en faisant du cinéma exigeant et/ou racé.