Harry Potter : découvrez le film de la saga que préfère Daniel Radcliffe

Le comédien Daniel Radcliffe, évidemment célèbre pour son interprétation du jeune sorcier dans la saga « Harry Potter », a récemment révélé quels sont les épisodes qu’il préfère de la saga magique initiée par Chris Columbus.

Harry Potter : la saga préférée de toute une génération

Le tout premier épisode de la saga Harry Potter voit le jour en 2001. Chris Columbus (Maman, j’ai raté l’avion) décide de se lancer dans l’adaptation du roman culte de J.K. Rowling. Pour l’occasion, il choisit d’employer les jeunes Daniel Radcliffe dans la peau de Harry, Rupert Grint dans le rôle de Ron et Emma Stone en Hermione Granger. Harry Potter à l’école des sorciers séduit instantanément les fans et les critiques professionnelles. Côté box-office, le long-métrage rapporte plus de 1 milliard de dollars de recettes (pour un budget de 125 millions). Un record !

L'Ordre du Phénix ©Warner Bros

Forcément, Warner Bros sent le filon, et décide de poursuivre pour se lancer dans la production d’une saga beaucoup plus vaste. En tout, 8 films voient le jour, jusqu’en 2011 lorsque David Yates met en scène Harry Potter et les Reliques de la Mort – Partie 2. Depuis, le cinéaste continue d’exploiter l’univers magique de J.K. Rowling en adaptant Les Animaux fantastiques. En tout, la saga Harry Potter (sans compter Les Animaux fantastiques) a rapporté plus de 7,7 milliards de dollars au box-office. Rien que ça !

Daniel Radcliffe dévoile son classement

Daniel Radcliffe a récemment révélé lequel des films Harry Potter est son préféré. Lors d’une récente interview avec Wired, le comédien a affirmé que son épisode préféré demeure Harry Potter et l’Ordre du Phénix, le cinquième volet de la saga :

Le cinquième, qui n'est pas celui que la plupart des gens citent comme l'un de leurs favoris. Mais j'ai travaillé avec Gary Oldman et un tas d’autres acteurs dedans. Et j'étais en quelque sorte un peu plus âgé à ce moment-là, donc j'ai pu mieux l'apprécier. Je l’aime également pour la relation entre Harry et Sirius.

Harry Potter (Daniel Radcliffe) - Les Reliques de la Mort Partie 2 ©Warner Bros

Cependant, en tant que spectateur étranger à la licence, Daniel Radcliffe considère que le tout dernier film est le plus plaisant à regarder :

À regarder, je choisis le dernier.

Il faut dire que ce dernier opus a largement séduit les fans de la franchise. Film sombre et violent, il vient apporter un dénouement puissant à plus de dix ans de cinéma. Côté box-office, ce dernier épisode a rapporté plus de 1.3 milliard de dollars. Les Reliques de la Mort – Partie 2 a même été nommé à trois reprises aux Oscars, mais est reparti bredouille.

En tout cas, Daniel Radcliffe a passé dix ans de sa vie à travailler sur la licence Harry Potter. Il est arrivé à l’adolescence puis à l’âge adulte en même temps que son personnage. Il est donc très difficile d’imaginer ce que l’acteur peut ressentir lorsqu’il regarde les films Harry Potter…