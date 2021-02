Harry Potter : découvrez le teaser du fan film sur les origines de Voldemort

Découvrez la bande-annonce impressionnante du fan film dérivé de la franchise « Harry Potter ». Centré sur Voldemort, ce petit film s'intitule « The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins », et est réalisé par le français Joris Faucon Grimaud.

Voldemort est de retour Après la saga Harry Potter, après Les Animaux fantastiques, l'univers de J.K Rowling continue d'être développé à l'écran, cette fois à travers un fan film qui s'annonce impressionnant. Intitulé The House of Gaunt, le projet est en financement depuis des années. Dirigé par le français Joris Faucon Grimaud, ce court-métrage se concentrera sur les origines du puissant Voldemort, incarné par Ralph Fiennes dans les films de la Warner. The House of Gaunt Cette production française, dirigée en langue anglaise, a demandé trois ans de travail et mobilisé une équipe de 80 bénévoles. Le cinéaste a travaillé aussi bien avec des étudiants, que des passionnés plus âgés. Pour le budget de son film, Joris Faucon Grimaud a utilisé ses fonds personnels. Mais il a également lancé une campagne de crowfunding qui avait bien fonctionné. Le film sera disponible dans son intégralité le 29 mai prochain. Une bande-annonce explosive Et cette première bande-annonce est impressionnante. Joris Faucon Grimaud semble être un fan hardcore de l'univers Harry Potter, et propose une esthétique totalement ancrée dans la continuité des derniers films en date de la franchise. Une approche assez sombre, bourrée d'action et de sorts en tout genre. La qualité à l'air d'être au rendez-vous. Ce film sera par ailleurs divisé en deux parties, comme le racontait Joris Faucon Grimaud il y a quelques temps au micro de Konbini : Ce film sur Voldemort sera divisé en deux parties distinctes. Une première qui abordera ses ancêtres, pour bien comprendre la psychologie et l’histoire du personnage. La deuxième évoquera son apogée, lorsque Voldemort a 30 ou 40 ans, le moment où il est tout-puissant et domine le monde des sorciers. The House of Gaunt The House of Gaunt est une adaptation libre de l'univers d'Harry Potter. Mais Joris Faucon Grimaud s'est basé sur les œuvres de J.K Rowling. Il promet que rien n'a été inventé de toute pièce sur le personnage de Voldemort. En tout cas, les fans de la franchise devraient être largement conquis par la proposition de ce jeune cinéaste français. De quoi patienter jusqu'à la sortie de Les Animaux fantastiques 3.