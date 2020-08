Harry Potter : découvrez une parodie "armée" hilarante et grinçante

Quand l'univers d'Harry Potter se voit soustraire une partie de sa magie avec l'introduction d'armes à feu à la place des baguettes traditionnelles, ça donne quelque chose de complètement perché. Une initiative aussi drôle qu'intelligente pour sensibiliser sur un sujet délicat.

Harry Potter comme vous ne l'avez jamais vu

Pendant des années, on a vu le jeune Harry Potter grandir avec ses amis. L'histoire commence quand le héros principal, à ses 11 ans, reçoit une lettre d'invitation à Poudlard, une école pour les sorciers. Il va alors comprendre qu'il n'est pas un enfant normal. À mesure qu'il apprend à connaître cet autre monde si particulier, il va aussi grandir comme n'importe qui et être confronté à des problèmes normaux. Chez l'auteure J.K. Rowling, les sorciers se servent de leur baguette pour un peu tout et n'importe quoi, y compris se défendre en cas de danger.

Un fan de l'univers a décidé de créer un trailer en remplacant les baguettes par des armes à feu. Sa création, qui prend la forme d'une vidéo d'environ deux minutes, est devenue virale sur Internet. Renommé Harry Potter and the Deathly Weapons ("Les Armes à feu mortelles" en VF), le film devient vraiment différent, avec une violence plus exacerbée.

Un projet engagé qui aura pris du temps

Le projet n'est pas simplement né pour le fun, une réelle initiative engagée se développe derrière. Comme on peut le découvrir avec le site Harry Potter with guns créé pour l'occasion. En plus d'une affiche modifiée et de quelques images, on peut y lire que l'auteur aura travaillé pendant pas moins de 5 ans afin d'éplucher le premier film et d'effectuer les changements. Il compte sensibiliser sur la représentation des armes à feu dans la société américaine en particulier - et plus généralement, par extension. On le sait, les USA ont un vrai problème avec ça et on ne compte plus les nombreuses victimes qui découlent de la libre circulation de ces objets destinés à donner la mort.

On rigole, dans un premier temps, quand on découvre la vidéo. Puis quelques plans marquent, car la violence est vraiment plus flagrante. Et on se retrouve à se sentir mal à l'aise en voyant certains personnages - qui sont des enfants ! - en train de brandir des pistolets. Le côté drôle (accentué par quelques incrustations kitchs) de ce fake trailer se retrouve vite contrebalancé. Pour les personnes qui comprennent l'anglais, on vous invite à vous lancer dans la documentation présente sur le site afin de mieux comprendre la démarche.