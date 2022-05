Harry Potter et la Chambre des secrets : une Française recrée la voiture des Weasley

On le sait, les fans de la saga "Harry Potter" ne reculent devant rien pour exprimer leur passion pour l'univers du petit sorcier à lunettes. Ci-dessous, découvrez l'incroyable transformation d'une voiture qui ressemble à s'y méprendre à celle qui apparaît dans les films.

Harry Potter et la Chambre des secrets : une voiture pas comme les autres

Dans le second volet de ses aventures, Harry est confronté - une fois n'est pas coutume - à une situation inédite. Il fait ainsi la connaissance de Dobby, un elfe de maison qui s'invite chez l'oncle et la tante du jeune sorcier. La petite créature est formelle : l'adolescent ne doit en aucun cas retourner à Poudlard. Très déterminé à arriver à ses fins, Dobby fait en sorte que le garçon soit puni par les Dursley. Fidèle à lui-même, son oncle l'enferme et ajoute des barreaux à ses fenêtres. Harry n'a alors que peu de temps à accorder au désespoir, puisque quelques membres de la famille Weasley ne tardent pas à venir le sortir de ce mauvais pas. Un sauvetage on ne peut plus atypique, car ces derniers utilisent une voiture volante !

Harry Potter et la Chambre des secrets ©Warner

Le véhicule est partie prenante de l'histoire de Harry Potter et la Chambre des secrets. C'est grâce à cette voiture que Harry et Ron finissent par arriver à Poudlard lorsque le mur de King's Cross refuse de s'ouvrir sur leur passage. C'est encore elle qui leur sauve la peau quand, des semaines plus tard, les deux amis seront attaqués par des araignées géantes.

Les fans les plus assidus de l'œuvre de JK Rowling le savent sûrement, mais la voiture d'Arthur Weasley n'est autre qu'une Ford Anglia 105E Deluxe de couleur bleue. Pour l'anecdote, l'auteure s'est inspirée d'un de ses proches, qui possédait ce modèle précis. À la différence que, dans ses ouvrages, le véhicule peut voler et devenir invisible. Des options qui pourraient s'avérer bien pratiques dans la réalité !

Quand on aime, on ne compte pas

Cécile Darribet est plus que familière du monde magique d'Harry et ses amis. Pour preuve, sa boutique en Gironde, "Baguettes et Sortilèges", est dédiée à l'univers du sorcier. Pour les trois ans d'existence du magasin, elle a voulu faire une surprise aux aficionados du garçon qui a survécu. Ainsi, la sorcière en herbe a fait découvrir à ses clients la réplique de la voiture volante des Weasley, restaurée à l'identique. Découvrez le bluffant résultat ci-dessous !

Cécile Darribet et sa Ford Anglia ©Margot Delpech/Le Républicain

À nos confrères du journal Le Républicain, la fière propriétaire explique avoir fait des pieds et des mains pour trouver le modèle précis du véhicule. La voiture a d'ailleurs failli lui passer sous le nez.

Je suis allée dans le sud de la France, près de Montpellier, pour la récupérer. C’était une histoire de fou car j'ai été stoppée plusieurs fois par les confinements…

Heureusement, tout est bien qui finit bien ! Cécile Darribet a pu mettre la main sur la voiture de ses rêves. Une fois le véhicule acquis, elle raconte avoir fait le tour des carrossiers en expliquant son projet.

Je voulais absolument que toutes les pièces restent d'origine. Les sièges rouges sont devenus bleus pour reproduire la voiture d’Harry Potter à l’identique. C'est vraiment la même maintenant !

Si le modèle date de 1961, la voiture semble encore avoir de beaux jours devant elle. Sa propriétaire confirme qu'elle roule très bien, sauf quand il fait trop froid. En tout cas, entre les mains expertes de sa propriétaire, elle ne risque pas de croiser un saule cogneur !