Harry Potter et la Coupe de Feu : retour sur le casting chanceux de quelques acteurs du film

Le quatrième film de la saga magique imaginée par J. K. Rowling, "Harry Potter et la Coupe de Feu", introduit plusieurs nouveaux personnages dans l'univers d'Harry Potter. Et certains des acteurs qui les interprètent ont eu de la chance d'être choisis par la production.

Harry face à Voldemort dans Harry Potter et la Coupe de Feu

Un an seulement après la sortie du troisième film de la saga magique, Harry, Ron et Hermione reviennent au cinéma en 2005 avec la sortie d’Harry Potter et la Coupe de Feu. Lors de leur retour à Poudlard, les trois amis n’entendent parler que du Tournoi des Trois Sorciers, qui se tient tous les cinq ans et voit s’affronter les champions des trois meilleures écoles de sorcellerie du monde. Cette année, le tournoi aura lieu à Poudlard, et les participants sont choisis par la Coupe de Feu. Mais lorsque cette dernière choisit Harry comme quatrième participant, le jeune sorcier se voit dans l’obligation de prendre part aux dangereuses épreuves de la compétition, même s’il n’a pas l’âge requis. Et ces épreuves vont l’amener face à Celui dont on ne doit pas prononcer le nom…

Alors que la saga avait déjà connu un changement de réalisateur, c’est Mike Newell qui a été choisi pour mettre en boîte Harry Potter et la Coupe de Feu, devenant ainsi le premier réalisateur britannique à s’occuper d’un film de la franchise. Encore une fois, tous les acteurs principaux des précédents films reprennent leur rôle dans le nouvel opus, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson en tête. Du côté des nouveaux venus, la principale arrivée dans la saga est celle de Ralph Fiennes, puisque l’acteur y incarne nul autre que Voldemort. Brendan Gleeson y fait aussi son apparition dans la peau d’Alastor Maugrey, le nouveau professeur de Défense contre les Forces du Mal, tout comme David Tennant, qui y joue Barty Croupton Jr.

Un casting chanceux

Comme presque chaque film de la saga, Harry Potter et la Coupe de Feu introduit de nouveaux personnages dans la saga. Le long-métrage de Newell nous présente ainsi Fleur Delacour, la championne qui représente Beauxbâtons lors du Tournoi des Trois Sorciers. Fidèles aux demandes de J. K. Rowling, qui souhaitait que les nationalités des personnages qu’elle avait inventés soient respectées, les producteurs ont respecté l’origine des élèves de Beauxbâtons et engagé une française pour le rôle. Et c’est Clémence Poésy qui a été choisi. L’actrice a notamment tapé dans l’œil de la production Harry Potter grâce à a prestation dans le téléfilm Gunpowder, treason and plot, dans lequel elle incarnait la reine écossaise Mary Stuart.

© Warner

Mais si Poésy a été choisie après avoir fait forte impression pour l’un de ses rôles précédents, deux des nouveaux venus dans l’univers d’Harry Potter doivent leur entrée dans la saga à un peu plus de chance. La Coupe de Feu introduit aussi le personnage de Cho Chang, qui attire immédiatement l’attention d’Harry. Et c’est Katie Leung qui a été choisie pour jouer l’élève de Serdaigle dans la saga. Pourtant, Leung n’avait aucune expérience en tant qu’actrice avant ce rôle. Elle s’est ainsi simplement rendue au casting, et a convaincu la production de la préférer à plus de 3000 autres candidates.

Warner Bros

Quant à Viktor Krum, l’attrapeur bulgare qui représente Durmstrang au Tournoi des Trois Sorciers, son interprète, Stanislav Ianevski, a eu encore plus de chance. Alors que des membres de l’équipe du casting de La Coupe de Feu se rendaient dans son école, l’une d’entre eux, Fiona Weir, l’a remarqué alors qu’il arrivait en retard en cours ! Et sa chance ne s’est pas arrêtée là. Alors qu’elle lui a demandé de venir à deux rendez-vous, Ianevski n’a pas pu s’y rendre. Mais les membres de l’équipe du casting l’ont ensuite recontacté. Et s’ils se sont montrés légèrement en colère contre lui, Ianevski est allé à un autre rendez-vous avec Weir, avant d’auditionner devant Newell et d’obtenir le rôle. Comme quoi, certains choix de casting se jouent parfois à rien, même pour des personnages aussi convoités que ceux des Harry Potter.