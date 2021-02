Harry Potter 6 : ce détail révèle comment Dumbledore a découvert cet Horcruxe

Si "Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé" introduit le concept vital des Horcruxes dans la saga magique, il ne révèle jamais directement comment Dumbledore connait l’emplacement de l’un d’eux. Mais le film laisse tout de même un indice sur la question.

Le secret sur Voldemort se dévoile dans Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé

En 2009, l’univers d’Harry Potter fait son retour au cinéma après deux ans d’absence avec son sixième film, Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé. Alors qu’il s’apprête à retourner à Poudlard pour sa dernière année à l’école de sorcellerie, Harry reçoit la visite de Dumbledore à Londres, qui l’emmène voir un vieil ami, Horace Slughorn, ancien professeur dans la célèbre école. Le directeur de Poudlard parvient à convaincre Slughorn de reprendre son poste à l’école, le croyant en possession d’informations vitales sur Voldemort. Dumbledore charge ainsi Harry de découvrir ces informations, qui pourraient leur donner un avantage capital dans la guerre à venir contre le Seigneur des Ténèbres. Mais de son côté, Drago Malefoy prépare un événement qui changera à jamais le visage de Poudlard…

Harry Potter et le prince de sang-mêlé ©Warner Bros

Comme pour le dernier film, c’est David Yates qui met en boîte Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, devenant ainsi le deuxième cinéaste à revenir dans l’univers imaginé par J. K. Rowling après Chris Columbus, qui avait réalisé les deux premiers films. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson forment de nouveau le trio principal de la saga, composé d’Harry, Ron et Hermione. Les acteurs jouant les seconds rôles de la saga, comme Tom Felton ou les jumeaux James et Oliver Phelps, reviennent tous également. Comme depuis le début de la saga, Le Prince de Sang-Mêlé introduit aussi plusieurs nouveaux personnages. Parmi eux, Jim Broadbent prête ses traits à Horace Slughorn et Jessie Cave joue Lavande Brown, une élève de Gryffondor qui développe des sentiments pour Ron. Le sixième film est aussi le premier dans lequel on peut voir la mère de Malefoy, Narcissa, jouée par Helen McCrory.

La scène de la rencontre entre Dumbledore et Tom Jedusor tease l’endroit où se cache le médaillon

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé introduit dans la saga le concept des Horcruxes, qui prend une énorme importance dans le film et les deux derniers. Mais si l’on sait que Dumbledore est au courant pour les objets en question depuis longtemps, le sixième opus de la saga ne révèle jamais directement comment il sait que le médaillon qu’il va chercher avec Harry se trouve dans la caverne en bord de mer. Mais le film laisse un indice qui révèle comment le directeur de Poudlard a sans doute deviné l’emplacement du médaillon.

Dans la scène dans laquelle Dumbledore montre à Harry sa rencontre avec Tom Jedusor lorsqu’il était enfant grâce à la Pensine, on peut voir quelques éléments du décor de la chambre de ce dernier. Et l’un d’eux est une photo de l’endroit où il cache le médaillon. Étant donné le peu d’objets que possède le jeune garçon, la photo laisse penser que l’endroit représente quelque chose d’important pour lui. La séquence laisse donc penser que Dumbledore a pu deviner que Voldemort aurait pu choisir cet endroit pour y cacher un Horcruxe.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé © Warner Bros

Mais la scène ne laisse pas seulement un indice sur l’endroit où le Seigneur des Ténèbres aurait pu cacher un de ses précieux objets. Elle tease aussi le nombre d'Horcruxes que Voldemort a choisi de créer. Avant de montrer la photo sur laquelle on peut voir la caverne, le film propose un plan de différentes pierres se trouvant sur le bord de la fenêtre dans la chambre de Jedusor. Et ces pierres sont au nombre de 7. Tout comme la photo indique que la caverne en bord de mer représente quelque chose d’important pour Jedusor, le nombre de pierres révèle que le chiffre 7 a une certaine signification pour Voldemort, et qu’il n’est donc pas surprenant qu’il ait choisi de créer 7 Horcruxes.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé © Warner Bros

Un lien particulier entre le jeune Jedusor et le Voldemort adulte

La scène du souvenir de Dumbledore cache aussi un élément amusant, cette fois sur le casting de son acteur. Étant donné qu’elle montre pour la première (et dernière) fois Tom Jedusor enfant dans la saga, nul doute que les producteurs n’ont pas pris à la légère le casting de son interprète.

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé © Warner Bros

Au final, c’est Hero Fiennes-Tiffin qui a été choisi pour donner vie au Seigneur des Ténèbres dans son enfance. Et le jeune acteur n’est autre que le neveu de Ralph Fiennes, l’interprète de… Voldemort dans la saga magique.