Harry Potter et le prince de sang-mêlé : qui Voldemort a tué pour créer ses Horcruxes ?

Dans la saga Harry Potter, Lord Voldemort parvient à rester en vie grâce à de la magie noire très puissante : les Horcruxes. Pour les créer, il doit tuer. Mais qui sont toutes ses victimes ? On fait le point.

Harry Potter et le prince de sang-mêlé : l'étau se resserre

Sorti sur nos écrans il y a pratiquement treize ans jour pour jour, Harry Potter et le prince de sang-mêlé est le sixième volet de la saga cinématographique adaptée de l'oeuvre de J.K. Rowling. Mis en scène par David Yates, le film représente un tournant dans la saga avec à la fois la disparition tragique de Dumbledore, et la découverte de l'existence des Horcruxes de Voldemort.

C'est en effet grâce à un nouveau personnage introduit dans ce film, le professeur Horace Slughorn, qu'Harry parvient à découvrir le sombre secret du mage noir. Pour cela, il a dû convaincre le professeur de lui laisser accéder à un souvenir enfoui dans sa mémoire, qu'il a ensuite versé dans la pensine. Pour la première fois, nous découvrons ainsi comment celui qui s'appelait jadis Tom Jedusor, a fait pour ne pas mourir :

En tuant, Tom Jedusor a divisé son âme en morceaux, et a ensuite utilisé un sortilège pour que chaque partie soit enfermée dans un objet. Il a fait cela sept fois (le nombre magique selon lui). En raison de sa mégalomanie, il a choisi à chaque fois un objet à haute valeur symbolique.

À chaque Horcruxe sa victime

Son journal intime : Mimi Geignarde

À l'âge de seize ans, pour conserver celui qu'il était à ce moment-là, Tom Jedusor tue Mimi Geignarde avec le basilic dans les toilettes des filles. Il s'agit de son premier Horcruxe. Une fois devenu Lord Voldemort, il confie l'objet à Lucius Malefoy. Ce dernier, ne connaissant pas son importance, le glisse dans les affaires de Ginny Weasley, qui se retrouve possédée par l'objet. Harry parvient à le détruire avec un croc de basilic dans La Chambre des Secrets.

Harry lit le journal intime de Tom Jedusor - Harry Potter et la chambre des secrets © Warner Bros

La bague des Gaunt : Tom Jedusor Sr

Lors de sa sixième année à Poudlard, Tom Jedusor se rend dans la maison qui appartenait à son grand-père, Elvis Marvolo Gaunt. Il y fait la connaissance de son oncle, Morfin, qui lui apprend que son père est en fait un moldu. L'homme se présente également comme un descendant de Salazar Serpentard, et lui montre la bague des Gaunt comme preuve. Tom Jedusor, fou de rage d'apprendre qu'il a du sang moldu dans les veines, tue son propre père, Tom Jedusor Senior ainsi que ses grands-parents paternels et transforme la bague des Gaunt en Horcruxe sans savoir qu'elle est sertie de la pierre de résurrection.

C'est Albus Dumbledore qui détruit cet Horcruxe avec l'épée de Gryffondor. On aperçoit brièvement la bague dans Harry Potter et le prince de sang-mêlé. C'est cette bague qui condamne Dumbledore à la mort (il souhaitait utiliser la pierre de résurrection mais ignorait qu'il s'agissait d'un Horcruxe).

Le médaillon de Salazar Serpentard : un vagabond moldu

Après avoir terminé ses études, Tom Jedusor travailla quelques temps chez Barjow et Beurk en tant que vendeur. C'est là qu'il entendit parler d'Hepzibah Smith, une riche sorcière, héritière d'Helga Poufsouffle qui possédait deux objets de valeur : le médaillon de Salazar Serpentard et la coupe d'Helga Poufsouffle.

Il décida d'empoisonner la vieille femme et lui vola les deux objets. Il tua un vagabond moldu afin de transformer le médaillon en Horcruxe. Il le cacha ensuite dans une caverne en bord de mer, où Harry et Dumbledore le découvrirent, des années plus tard. C'est finalement Ron qui parviendra à le détruire avec l'épée de Gryffondor dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1.

Coupe de Poufsouffle : Hepzibah Smith

En même temps que le médaillon de Serpentard, Tom Jedusor a volé la coupe de Poufsouffle à Hepzibah Smith. Il a tué cette dernière pour la transformer en Horcruxe. Une fois devenu Voldemort, il a confié la coupe aux Lestrange, qui l'ont cachée dans leur coffre fort à Gringotts. Après s'être infiltrés (déguisés) à la banque dans Les Reliques de la Mort partie 2, Hermione, Ron et Harry, se sont emparés de la coupe. C'est ensuite Hermione qui l'a détruite avec un crochet du Basilic trouvé dans la chambre des secrets.

Hermione avec la coupe de Poufsouffle - Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 © Warner Bros

Diadème de Rowena Serdaigle : un paysan albanais

La Dame Grise de Poudlard, Helena Serdaigle, a révélé à Tom Jedusor que le diadème se cachait dans un "arbre creux" d'une forêt d'Albanie. Après sa scolarité, il s'en empara et le cacha dans la salle sur demande de Poudlard. Il en fit un Horcruxe après avoir tué un paysan croisé sur sa route. C'est lors de la bataille de Poudlard que l'Horcruxe fut détruit accidentellement par Crabbe qui lança un Feudeymon et détruisit la salle et le diadème (et lui avec).

Helena Serdaigle - Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 © Warner Bros

Nagini : Bertha Jorkins

Bertha Jorkins était une fonctionnaire au ministère de la magie. Voldemort la tua peu de temps après l'avoir rencontrée en Albanie. C'est Neville Londubat qui détruira l'Horcruxe en coupant la tête de Nagini lors de la bataille de Poudlard avec l'épée de Gryffondor. Une scène culte présente dans le dernier film.

Neville vs Nagini - Harry Potter et les reliques de la mort partie 2 © Warner Bros

Harry Potter : Lily Potter

Lily Potter, la mère d'Harry, s'est sacrifiée en s'interposant entre le maître des ténèbres et son petit garçon lorsque Voldemort a voulu le tuer à Godric's Hollow. Un bout de l'âme de Voldemort s'est alors niché, à son insu, dans le corps de son ennemi (sa fameuse cicatrice). C'est le mage noir lui-même qui a détruit ce dernier Horcruxe en tuant Harry dans la forêt interdite (avant qu'il ne revienne à la vie miraculeusement).