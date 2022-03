Harry Potter et l'Enfant maudit : Daniel Radcliffe révèle pourquoi il ne veut pas jouer dans le film

Depuis la fin de la saga Harry Potter au cinéma, l'univers a continué de se développer, sans s'appuyer sur Daniel Radcliffe et ses deux compères. L'acteur pourrait-il reprendre son rôle au cinéma à l'occasion d'une adaptation de la pièce "Harry Potter et l'enfant maudit" ?

L'univers magique et extensible d'Harry Potter

Bien qu'il ait tourné la page en faisant des choix de carrière tranchés et/ou curieux, Daniel Radcliffe restera à vie attaché au rôle d'Harry Potter. Tout comme ses deux partenaires de jeu, Rupert Grint et Emma Watson, il faudra composer avec. On s'est d'ailleurs dernièrement rappelé de l'époque où ils étaient des enfants avec la réunion Retour à Poudlard. Bien entendu, de par sa popularité, la franchise Harry Potter ne pouvait pas rester inexploitée trop longtemps au cinéma. C'est ainsi qu'on a eu le droit aux Animaux Fantastiques, une série de films qui se déroule avant l'ère du sorcier à lunettes.

Au rayon papier, l'univers a connu une extension avec la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant maudit. Un prolongement qui ne restera pas dans la mémoire des fans et dont on aurait pu largement se passer. Le scénario se déroule plusieurs années après la saga principale et suit Albus Potter, le fils d'Harry et Ginny, lors de son entrée à Poudlard. Les trois héros principaux sont de la partie, plus vieux, et on y retrouve les codes ainsi que les lieux populaires de la franchise.

Daniel Radcliffe peut-il reprendre son rôle un jour ?

Pour l'heure, aucune adaptation de cette suite n'est prévue. Mais ça n'a pas empêché The New York Times de demander à Daniel Radcliffe s'il serait partant pour être de la partie. L'acteur balaie d'un revers de main cette hypothèse et affirme qu'il n'est pas du tout chaud pour reprendre son rôle :

Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis à un point où j'ai l'impression d'avoir réussi à sortir d'Harry Potter et je suis vraiment content d'en être là maintenant. Y retourner serait un changement radical dans ma vie.

Cette réponse doit être prise en compte à l'instant T car le temps pourrait faire son oeuvre et changer la donne. Daniel Radcliffe précise qu'il ne faut "jamais dire jamais" et prend l'exemple de Star Wars pour appuyer son point de vue. D'après lui, il faudra attendre de nombreuses années avant qu'un retour ait un réel sens. Il doit également avoir conscience de l'attente démesurée et quelque peu incontrôlable qu'engendrerait une reformation du trio, avec le risque de se prendre un retour de flamme. Puis, si nous ne sommes pas formellement fermés à l'idée d'un éventuel retour, on préférerait quand même qu'il intervienne pour autre chose qu'une adaptation d'Harry Potter et l'Enfant maudit.