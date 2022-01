Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 1 : Jason Isaacs a failli ne pas revenir jouer Lucius Malefoy

Dans "Harry Potter et les Reliques de la Mort", Jason Isaacs incarne de nouveau le père de Drago Malefoy, Lucius. Mais l’acteur a failli ne pas signer pour le film, et a eu besoin d’être convaincu pour le faire.

Harry Potter et les Reliques de la Mort – partie 1, la guerre contre Voldemort se prépare

Après la sortie du sixième opus un an plus tôt, la première partie du chapitre final de l’univers imaginé par J. K. Rowling est dévoilé au cinéma en 2010 avec Harry Potter et les Reliques de la Mort – 1ère partie. Suite à la mort de Dumbledore, la puissance de Voldemort prend de plus en plus d’ampleur. Le Seigneur des Ténèbres a non seulement pris le contrôle du Ministère de la Magie mais aussi de Poudlard, où il fait régner la loi grâce aux Mangemorts installés au château. Pour détruire Voldemort, Harry, Ron et Hermione décident de ne pas retourner à l’école et de partir à la recherche des derniers Horcruxes du mage noir. Mais les trois amis vont devoir affronter de nombreux dangers dans leur quête, et devront rester unis pour avoir une chance de réussir…

Harry Potter et les reliques de la mort - 1ère partie ©Warner Bros.

Une fois encore, David Yates est de retour à la réalisation pour l’avant-dernier film de la saga magique. Harry Potter et les Reliques de la mort – partie 1 bénéficie aussi une nouvelle fois du retour de son trio d’acteurs principaux, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, qui retrouvent leurs personnages de Harry, Ron et Hermione. Le film rassemble également la plupart des seconds rôles de la saga. Peu de nouveaux personnages y sont donc introduits. Mais Domhnall Gleeson y fait malgré tout son apparition dans le rôle de Bill Weasley, le frère le plus âgé de Ron. Clémence Poésy revient après être apparue dans La Coupe de Feu, lorsque son personnage de Fleur Delacour se marie à Bill.

Jason Isaacs a hésité à revenir pour apparaître dans Les Reliques de la Mort

Alors qu’il incarnait Lucius Malefoy depuis le deuxième opus de la saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets, et qu’il était apparu dans presque chaque film depuis, Jason Isaacs a failli ne pas revenir pour Harry Potter et les Reliques de la Mort. Au vu du sort de son personnage dans le cinquième opus, l’acteur avait peur que Lucius n’ait qu’un tout petit rôle à jouer dans le dernier livre de la saga, pas encore publié à l’époque. Et donc dans les deux derniers films. À la fin de L’Ordre du Phénix, le père de Drago est arrêté et emprisonné à Azkaban après avoir tenté de récupérer la prophétie.

Lucius et Draco Malefoy

Afin de décider s’il allait signer pour apparaître dans Les Reliques de la Mort ou non, Isaacs est allé directement à la source. Il a ainsi appelé directement J. K. Rowling pour la supplier de donner un rôle assez important à son personnage. L’auteure l’a alors rassuré en lui révélant que Lucius serait sorti de prison avant la fin du premier chapitre du dernier livre de la saga. Isaacs a signé immédiatement après pour apparaître de nouveau dans la peau de Lucius Malefoy dans les deux parties des Reliques de la Mort.

La subtile référence au livre de J. K. Rowling

Dès le début d’Harry Potter et les Reliques de la Mort, le film impose son ton sombre annonciateur de l’emprise grandissante de Voldemort. L’une de ses premières scènes l'illustre. De retour chez elle après sa sixième année à Poudlard, Hermione s’apprête à aller retrouver Harry et Ron et partir à la quête des derniers Horcruxes de Voldemort. Mais avant de quitter la maison familiale pour rejoindre ses deux meilleurs amis, la jeune sorcière décide de prendre une décision douloureuse mais nécessaire pour protéger ses parents du Seigneur des Ténèbres.

Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 1 © Warner Bros

Hermione utilise ainsi le sortilège d’Amnésie sur ses propres parents. Et la scène glisse une petite référence au passage du livre qui décrit ce moment. En écoutant attentivement de quoi parlent les parents de la jeune fille, on peut ainsi les entendre discuter de l’Australie. Le sujet de la conversation n’a pas été choisi au hasard, puisqu’il s’agit d’un clin d’œil au passage du livre de Rowling, dans lequel Hermione leur lance un sortilège qui leur fait croire qu’ils désirent aller vivre en Australie.