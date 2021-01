Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 : J. K. Rowling a sauvé une scène populaire du film

"Harry Potter et les Reliques de la Mort – partie 2" est venu conclure la saga magique au cinéma en 2011. Et l’une des scènes du film aurait pu ne jamais en faire partie si J.K. Rowling elle-même n’était pas intervenue.

Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2 : la conclusion d’une saga magique

En 2011, un an après la sortie de la première partie, et 10 ans après celle du premier film, Harry Potter et les Reliques de la Mort – partie 2 vient conclure au cinéma la saga mythique imaginée par J. K. Rowling.

Après la mort de Dobby, Harry, Ron et Hermione doivent se remettre à la recherche des derniers Horcruxes pour espérer détruire Voldemort. Au cours de leur périple, ils en apprennent un peu plus sur les Reliques de la Mort, qui pourraient bien exister et leur permettre de tuer le Seigneur des Ténèbres. Mais alors que la guerre qui verra s’opposer les forces du bien et du mal se rapproche, les trois amis vont devoir être prêts à tout risquer pour remporter la victoire…

Toujours réalisé par David Yates, la deuxième partie d’Harry Potter et les Reliques de la Mort voit une dernière fois le retour des principaux acteurs de la saga. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson donnent ainsi vie pour la dernière fois à Harry, Ron et Hermione, alors que Tom Felton, Matthew Lewis, Alfred Enoch, Devon Murray, Evanna Lynch, Bonnie Wright et James et Oliver Phelps rejouent également Drago Malefoy, Neuville Londubat, Dean Thomas, Seamus Finnigan, Luna Lovegood, Ginny Weasley et Fred et George Weasley.

Ralph Fiennes est de retour dans la peau de Voldemort, tout comme Alan Rickman dans celle de Severus Rogue, livrant une performance exceptionnelle.

Une scène de duel que l’on doit à J. K. Rowling

Si elle n’était pas la scénariste des films de la saga, rôle qui a été confié à Steve Kloves pour la majorité d’entre eux, J. K. Rowling a tout de même eu une grande implication dans l’adaptation de ses livres au cinéma. Et l’auteure est intervenue pour qu’une scène particulière soit incluse dans le scénario final de la deuxième partie d’Harry Potter et les Reliques de la Mort.

Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 2 © Warner Bros

Dans le septième livre de la saga écrite par Rowling, Minerva McGonagall a elle aussi droit à son moment d’action lorsqu’elle se bat en duel contre Severus Rogue pour protéger Harry et les élèves de Poudlard dans la Grande Salle. Mais dans une version du scénario de la deuxième partie de l’adaptation du livre, la scène avait été modifiée, et Harry remplaçait la professeure, se battant directement contre le nouveau directeur de Poudlard.

Ayant pris connaissance de cela, Rowling a insisté pour que la scène du film soit fidèle à celle du livre. C’est donc à l’auteure que l’on doit le duel iconique entre McGonagall et Rogue, lorsque ce dernier se voit contrait de fuir la Grande Salle par une des fenêtres.

Faux semblants

Au début de la deuxième partie d’Harry Potter et les Reliques de la Mort, Harry, Ron et Hermione se rendent à Gringotts, où ils soupçonnent Voldemort d’avoir caché des Horcruxes. Afin de pouvoir accéder au coffre de Bellatrix Lestrange, qu’ils pensent être l’endroit précis où le Seigneur des Ténèbres a caché son précieux objet, Hermione utilise du polynectar pour prendre l’apparence de la Mangemort. La scène voit donc Helena Bonham Carter apparaître de nouveau dans le costume de Bellatrix. Mais l’actrice devait en fait jouer Hermione déguisée en son personnage.

Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 2 © Warner Bros

Pour l’aider à faire la scène, Emma Watson l’a donc jouée avant elle afin de lui montrer quel comportement elle adopterait à sa place. Bonham Carter a ensuite essayé de reproduire les mêmes mouvements, pour le résultat que l’on voit dans le film. En regardant la scène, on voit donc Bonham Carter jouer comme Watson l’aurait fait si elle avait joué Hermione faisant semblant d’être Bellatrix ! Le résultat nous donne l’occasion de voir une Bellatrix beaucoup plus polie qu’à son habitude.