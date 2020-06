Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2, mardi 2 juin sur TF1 : les coulisses du baiser entre Ron et Hermione

TF1 achève la diffusion de la saga Harry Potter avec la seconde partie des "Reliques de Mort" le 2 juin à 21h05. Ce bouquet final continent une scène que l'on attendait tous : le baiser entre Ron et Hermione. Retour sur les coulisses de cette scène marquante.

On attendait que ce soit Harry qui décroche les faveurs d'Hermione, mais c'est finalement le maladroit Ron qui parvient à conquérir la belle au bout du bout de la saga. Leur relation ne pouvait franchir un cap qu'avec, enfin, le premier baiser. Une scène que les lecteurs ont pu déjà vivre dans le roman et qui a sa transposition dans l'adaptation cinéma. C'est dans la seconde partie des Reliques de la Mort que deux des membres du fameux trio passent enfin de l'amitié à l'amour. Pour les acteurs concernés, à savoir Rupert Grint et Emma Watson, l'expérience était étrange. Ils ont passé tellement de temps ensemble sur le tournage des précédents épisodes que ce baiser était un geste difficile à effectuer pour ceux qui se considèrent comme des amis, et même comme frère et soeur. Certains fans imaginaient que les acteurs pouvaient aussi se mettre en couple dans la vraie vie, mais ils devront se contenter de la fiction.

Ce passage obligatoire n'a pas forcément été évident à tourner. Rupert Grint et Emma Watson ont d'abord trouvé la situation déstabilisante, en sachant pertinemment qu'il ne fallait pas se louper pour satisfaire les fans. Mais contrairement à ce qu'on pouvait penser par rapport à la pression, la scène a été tournée assez rapidement. Une petite poignée de prises a été nécessaire, permettant aux acteurs de passer rapidement à autre chose sans s'enfoncer dans un malaise qui aurait pu être provoqué par une trop grande répétition du geste. Quelques temps après, dans une interview pour People, Rupert Grint évoquait le caractère "surréaliste" de la scène et en garde un souvenir fort.

J.K. Rowling pas convaincue par le couple Ron/Hermione ?

L'auteure des romans n'est pas du genre à se faire discrète et s'offre parfois des sorties médiatiques remarquées. Lors d'une interview pour le magazine Wonderland, elle affirmait que Ron et Hermione n'étaient peut-être pas les deux caractères qui matchaient le mieux ensemble. Une relation entre la jeune sorcière et Harry Potter aurait été plus logique. On ne dira pas le contraire, on s'attendait aussi dans un premier temps à ce que les deux personnages terminent ensemble. Mais J.K. Rowling ne regrette pas d'avoir formé ce couple et elle trouve même que le film a réussi à mieux gérer leur premier baiser. Le petit sourire qu'ils échangent après le baiser symbolise bien leur complicité et la nature amour/amitié de leur relation.

On pouvait douter de la longévité de leur couple mais les deux ont réussi à rester ensemble, comme le montre l'épilogue, 19 ans après que Voldermort soit vaincu. Harry a eu des enfants avec Ginny, qu'ils accompagnent sur le quai de la gare pour leur entrée à Poudlard, tout comme Ron et Hermione avec les leurs. Une fin heureuse pour tout le monde, à (re)découvrir sur TF1 ce mardi 2 juin lors de la diffusion d'Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 à 21h05.