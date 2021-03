Harry Potter et l’Ordre du Phénix : ce détail annonce la relation à venir entre Hermione et Ron

Dans le cinquième film de la saga magique, "Harry Potter et l’Ordre du Phénix", la relation entre Hermione et Ron est encore ambiguë. Mais une scène donne un indice sur l’attirance mutuelle entre les deux personnages.

Harry Potter et l’Ordre du Phénix, l’introduction de l’Armée de Dumbledore

Après deux ans d’absence depuis la sortie du dernier opus, le sorcier le plus célèbre du monde est de retour au cinéma en 2007 dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix. Revenu à Poudlard après les vacances d’été, Harry se rend compte que la plupart des sorciers ne croient pas au retour de Voldemort, le Ministre de la Magie en tête. Pour surveiller l’école et Dumbledore, Cornelius Fudge a même décidé d’y envoyer une nouvelle professeure de Défense contre les Forces du Mal acquise à sa cause, Dolorès Ombrage. Malgré la surveillance serrée d’Ombrage, Harry est persuadé qu’il doit se préparer à affronter le Seigneur des Ténèbres. Il fonde alors l’Armée de Dumbledore, composée d’élèves qui acceptent d’être formés pour se préparer à la guerre qui s’annonce.

Alors que Mike Newell mettait en boîte le dernier opus, c’est David Yates qui le relaie pour Harry Potter et l’Ordre du Phénix, prenant ainsi les rênes de la saga, qu’il ne lâchera plus jusqu’au dernier film. Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson reviennent dans la peau d’Harry, Ron et Hermione.

Les patronus d’Hermione et Ron annoncent leur future relation

Harry Potter et l’Ordre du Phénix introduit l’Armée de Dumbledore, formée d’élèves de Poudlard entraînés par le jeune sorcier pour la possible guerre à venir contre Voldemort et les Mangemorts. Dans une des scènes on peut les voir s’entraîner dans la Salle sur Demande et Harry leur apprend à maîtriser le sort qui permet de dévoiler leur Patronus. Et ceux de ses deux meilleurs amis montrent le lien qui les unit.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix ©Warner Bros

S’ils sont difficiles à repérer au milieu des nombreux animaux qui flottent dans la pièce lorsque les élèves réussissent le sortilège en nombre, on peut découvrir dans la scène les Patronus d’Hermione et Ron. Celui de la brillante élève de Poudlard est une loutre, tandis que celui du plus jeune fils de la famille Weasley est un Jack Russell Terrier. Or, cette race de chien est connue pour chasser nul autre animal que la loutre. Ce détail est donc symbolique du lien entre les deux amis, et annonciateur de leur future relation.

Une grossesse qui change le casting

L’un des personnages qui fait son apparition dans Harry Potter et l’Ordre du Phénix est la redoutable Bellatrix Lestrange, fidèle bras droit de Voldemort. Elle fait une entrée marquante dans la saga en ayant un rôle très important dans le dernier acte du film. Et l’interprétation du personnage par Helena Bonham Carter est pour beaucoup dans cette arrivée spectaculaire. S’il est difficile d’imaginer une autre actrice que Bonham Carter dans la peau de Lestrange, elle n’était pas le premier choix pour le rôle.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix ©Warner Bros

À l’origine, c’est Helen McCrory qui avait été choisie pour incarner la célèbre Mangemort dans Harry L’Ordre du Phénix. Mais cette dernière est tombée enceinte avant le début du tournage, et a donc dû être remplacée. Les producteurs se sont alors tournés vers Helena Bonham Carter. Et si McCrory aurait pu nourrir des regrets pour avoir laissé passer l’opportunité d’apparaître dans la saga magique, elle a obtenu un autre rôle dès le film suivant. Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé marque ainsi son apparition dans la peau de Narcissa Malfoy, la mère de Drago. Le hasard fait parfois bien les choses, puisque les deux actrices ont réussi à convaincre dans la peau des personnages pour lesquels on les connaît aujourd’hui.