Harry Potter : le fan film sur la jeunesse de Voldemort est dispo gratuitement

Le moyen-métrage "The House of Gaunts : Lord Voldemort Origins" est disponible gratuitement en ligne. Réalisé par le français Joris Faucon Grimaud, il imagine à quoi ressemblait la jeunesse du mystérieux antagoniste d'Harry Potter. Un film de fan fait pour les fans de la saga de J.K. Rowling.

Harry Potter : le fan film sur les origines de Voldemort est en ligne

Tourné grâce à une campagne de financement participatif à hauteur de 62 000 euros, The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins est enfin en ligne. D'une durée totale de 33 minutes, ce moyen-métrage ambitieux offre un regard nouveau à la jeunesse de l'ennemi d'Harry Potter.

Il a été mis en scène et co-écrit par le français Joris Faucon-Grimaud qui a fait ses armes en réalisant des bandes-annonces pour le cinéma. Dans le rôle-titre on retrouve l'acteur français Maxence Danet-Fauvel, déjà vu dans la série SKAM France.

The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins © Le Sous Marin Productions / Grimaud Films

Annoncé en 2017, le film a pu compter sur le soutien bénévole de 80 professionnels du cinéma et surtout sur une énorme communauté de fans.

Un projet fou pour ce fan d'Harry Potter

Le jeune réalisateur de 27 ans a récemment confié à nos confrères du journal Le Monde ce qui l'avait poussé à se lancer dans ce pari fou :

Je me suis demandé s'il valait mieux faire un scénario original au risque de peu convaincre ou bien essayer de toucher beaucoup de gens via un “fan film” dans un monde que j'adore.

Et d'ajouter :

Ce film est un moyen de faire plaisir aux fans comme de constituer un CV, de faire mes preuves, notamment dans le cinéma fantastique, genre encore peu développé en France.

On ne peut que saluer l'ambition et la détermination de l'équipe du film, toute fan d'Harry Potter.

The House of Gaunt : Lord Voldemort Origins se conclue d'ailleurs par le début de la saga de J.K. Rowling. En effet, on peut assister au meurtre de James et Lily Potter par Voldemort, et à sa première confrontation avec Harry.