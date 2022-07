Harry Potter : le Quidditch américain change de nom après les propos jugés transphobes de J.K. Rowling

Aux États-Unis, deux ligues de Quidditch moldu ont décidé de renommer la discipline, notamment pour ne plus être associées à J.K. Rowling à la suite de ses propos jugés transphobes. Une démarche soutenue par l'International Quidditch Association, instance dirigeante du sport.

Harry Potter : le meilleur attrapeur

En 1997 et quatre ans plus tard au cinéma, les lecteurs et spectateurs font connaissance avec un jeune garçon à lunettes, doté d'une cicatrice au front et installé dans le placard sous l'escalier du 4 Privet Drive à Little Whinging, dans le Surrey. À l'âge de onze ans, Harry Potter découvre ce que sa tante Pétunia et son oncle Vernon lui ont toujours caché : qu'il est le fils de sorciers, qu'il a survécu à un sort du redoutable Voldemort et qu'il est admissible à la prestigieuse école Poudlard pour y étudier la magie.

Après avoir fait son entrée dans le pensionnat et avoir rencontré ses amis Ron et Hermione mais aussi certains ennemis comme Drago Malefoy, le héros découvre vite qu'il est particulièrement doué pour un sport : le Quidditch. Les règles de cette discipline sont (plutôt) simples. Deux équipes de sept joueurs perchés sur leurs balais volants s'affrontent. Parmi eux, on compte trois poursuiveurs par équipe, qui doivent marquer des points en envoyant une balle, le Souafle, dans les buts adverses protégés par un gardien. Deux batteurs sont quant à eux chargés de renvoyer des Cognards, des boulets particulièrement agressifs. Enfin, l'attrapeur a la tâche la plus difficile : mettre la main sur le Vif d'or, une petite balle ailée extrêmement rapide. S'il la récupère, il permet à son équipe de remporter la partie.

Harry Potter et la Chambre des secrets ©Warner Bros.

C'est ce rôle qu'Harry occupe dans l'équipe de Gryffondor et qui existe également dans le Quidditch moldu. Ce sport lancé en 2005 reprend d'ailleurs la plupart des règles de celui né de l'imagination de J.K. Rowling.

Après le Quidditch, place au Quadball

Aux États-Unis, la U.S. Quidditch et la Major League Quidditch ont tenu à s'écarter de l'image de l'écrivaine en décembre dernier. Dans un communiqué cité par BFMTV, elles avaient alors déclaré :

J.K. Rowling est de plus en plus pointée du doigt pour ses positions anti-trans ces dernières années. Notre sport a la réputation d'être l'un des plus progressistes au monde en termes d'égalité des sexes et d'inclusivité, en raison de sa règle qui stipule qu'une équipe ne peut pas avoir plus de quatre joueurs du même sexe sur le terrain au même moment. Nos deux organisations estiment qu'il est indispensable d'être à la hauteur de cette réputation.

Les deux ligues ont donc décidé de changer le nom de la discipline, en partie à cause des propos jugés transphobes de la créatrice de l'univers Harry Potter. Le Quidditch s'appelle désormais le Quadball. Une démarche que l'International Quidditch Association va prochainement adopter, comme l'a expliqué l'un de ses représentants dans un communiqué publié par Variety :

L'IQA est ravie de rejoindre l'USQ et la MLQ dans le changement du nom de notre sport et encourage ce changement parmi ses membres partout dans le monde. Nous nous engageons dans cette étape avec confiance et avons hâte de découvrir toutes les nouvelles opportunités que le quadball apportera. C'est un moment important dans l'histoire de notre sport.

Outre le fait de ne plus vouloir être associé à J.K. Rowling, l'USQ et la MLQ ont également changé car les droits du terme "Quidditch" appartiennent à Warner Bros., ce qui les aurait pendant longtemps empêchées d'obtenir des sponsors.