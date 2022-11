Harry Potter : problème de chaussettes sur la tombe de Dobby

La tombe de Dobby a été recréée au Pays de Galles par des fans. Et c'est d'ailleurs assez problématique pour l'environnement puisque de nombreux admirateurs viennent déposer des chaussettes en hommage à l'elfe de maison de la saga "Harry Potter".

Un petit hommage à Dobby ?

Souvenez-vous. Après avoir été libéré de l'emprise de son maître Lucius Malefoy, Dobby meurt dans les bras d'Harry Potter dans le film Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 1. Le jeune sorcier décide d'enterrer son ami sur une plage. Peu de temps après la sortie des films de David Yates, les fans ont érigé un mémorial en l'honneur du petit elfe de maison sur la plage Freshwater West, là où a été tournée la fameuse scène de son décès. Depuis, de nombreux fans viennent déposer des chaussettes et des pierres colorées en mémoire de Dobby. En effet, dans le film de David Yates, Dobby retrouve la liberté grâce à une chaussette qui vient rompre le maléfice.

Harry Potter et les Reliques de la Mort - partie 1 ©Warner Bros.

Située dans le Pembrokeshire, dans le Pays de Galles, la plage Freshwater West est un lieu de tournage célèbre. Outre les deux derniers volets de la saga Harry Potter, cette plage a également servi de décor au film Robin des Bois de Ridley Scott.

Un fléau pour l'environnement

Récemment, le New York Times vient de publier un rapport de l'association National Trust for Places of Historic Interest (plus communément appelée National Trust) qui met en avant la pollution que représente la fausse tombe de Dobby. Le National Trust est une association britannique à but non lucratif qui se bat pour la conservation des monuments et des sites d'intérêt général au Royaume-Uni. Dans les conclusions de l’examen, l'organisme environnemental demande aux fans d'arrêter de déposer des chaussettes sur la sépulture. Le site de Freshwater West est désormais menacé à cause d'une trop forte fréquentation :

Les chaussettes, les bibelots et les galets peints pénètrent dans l’environnement marin, perturbent la chaîne alimentaire et mettent la faune en danger. Bien que nous soyons ravis que tant de personnes veuillent visiter cet endroit, nous devons équilibrer la popularité du site avec les impacts sur la nature environnante.

Évidemment, les fans ont toujours l'autorisation de visiter le mémorial de Dobby, mais sont fortement encouragés à ne pas laisser de chaussettes ou autres objets polluants sur le site naturel. Le National Trust précise que :

Le mémorial de Dobby restera à Freshwater West dans l’immédiat pour que les gens puissent en profiter. Il est cependant demandé aux visiteurs de ne prendre des photos que lors de la visite du mémorial pour aider à protéger le paysage au sens large.

Il faut bien avouer que la Dobby's Grave est une création plutôt marrante des fans. Et c'est un moyen attachant de rendre hommage à l'univers d'Harry Potter. Mais de là à mettre en danger la plage de Freshwater West, le procédé ne vaut définitivement pas le coup.