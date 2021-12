Harry Potter Retour à Poudlard : découvrez la bande-annonce de la réunion événement

Découvrez ci-dessus la bande-annonce magique de l'émission spéciale retrouvailles "Harry Potter : Retour à Poudlard" attendue le 1er janvier 2022 sur HBO Max et le 2 janvier en France, sur Salto. Les frissons !

Harry Potter Retour à Poudlard : la réunion que tous les fans attendent

Pour célébrer les vingt ans de la sortie de Harry Potter à l'école des sorciers, HBO Max a décidé de gâter les fans ! En effet, la plateforme de streaming de Warner Bros diffusera le 1er janvier 2022 une émission spéciale retrouvailles baptisée Retour à Poudlard. En France, elle sera disponible sur Salto le lendemain 2 janvier 2022.

Harry Potter : Retour à Poudlard © HBO Max

Et ils ont mis les petits plats dans les grands ! En effet, comme ils avaient fait pour Friends : les retrouvailles, HBO Max a reconstruit une partie des décors de la saga pour accueillir le casting. Ainsi, Emma Watson, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, et beaucoup d'autres anciens élèves et professeurs, déambuleront une nouvelle fois dans les couloirs de Poudlard.

Dans la bande-annonce dévoilée par HBO Max, on peut ainsi retrouver nos sorciers préférés réunis une nouvelle fois dans la grande salle du château. D'autres séquences ont également été tournées à King's Cross, ou encore au chemin de traverse.

Ces images donneront à n'en pas douter des frissons à tous les fans de la saga Harry Potter ! Une belle manière de débuter l'année 2022.