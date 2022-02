Harry Potter Retour à Poudlard sur TF1 : découvrez la date de diffusion

À vos agendas ! TF1 vient d'annoncer la date de diffusion de l'émission "Harry Potter : Retour à Poudlard". Ainsi, après son arrivée sur Salto en janvier, l'émission spéciale retrouvailles sera diffusée pour la première fois en clair en France.

Harry Potter Retour à Poudlard : accio nostalgie !

Pour célébrer les vingt ans de la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers, HBO Max a vu les choses en grand. En effet, et pour le plus grand bonheur des fans, la plateforme de streaming de Warner a décidé de réunir tout le casting de la saga magique. Et pas n'importe où. Les portes de Poudlard se sont ainsi ouvertes une nouvelle fois pour Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, et bien d'autres.

Harry Potter : Retour à Poudlard © Warner Bros

Au programme de cette émission spéciale : des retrouvailles émouvantes bien sûr, mais également des anecdotes de tournage, et des confidences de toute l'équipe. Les trois interprètes principaux étaient particulièrement émus de se retrouver pour célébrer ensemble les vingt ans du premier film.

Une date de diffusion sur TF1

Comme pour l'émission spéciale retrouvailles de Friends diffusée au printemps dernier, c'est la plateforme de streaming Salto qui a eu l'exclusivité en France. En effet, le programme a été disponible en quasi simultané chez nous, le 1er janvier. Et comme pour Friends : les retrouvailles, c'est également TF1 qui a récupéré les droits de la première diffusion en clair.

La chaîne a annoncé la date de diffusion. Ainsi, Harry Potter : Retour à Poudlard sera diffusée le vendredi 11 mars à 21h10. Un très joli coup pour TF1 qui devrait réaliser un bon score d'audience.