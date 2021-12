Harry Potter Return to Hogwarts : où et quand voir l'émission en France ?

Si vous êtes fans de la saga du petit sorcier à lunettes, vous devez savoir qu'une émission spéciale retrouvailles baptisée "Harry Potter Return to Hogwarts" va être diffusée sur HBO Max le 1er janvier 2022. Découvrez où et quand voir le programme en France.

Harry Potter Return to Hogwarts : l'événement de 2022

Pour célébrer les 20 ans de la sortie d'Harry Potter à l'école des sorciers au cinéma, HBO Max a pensé aux fans. En effet, comme elle l'avait fait pour la série Friends en mai dernier, la plateforme de streaming de Warner va diffuser une émission spéciale retrouvailles, Return to Hogwarts, consacrée à la saga magique. Au programme : retour d'une grosse partie du casting dans les murs de Poudlard pour évoquer des souvenirs de tournage, et autres surprises.

Harry Potter retour à Poudlard © HBO Max

Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint seront ainsi rejoints par leurs co-stars. Seront présents : Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfie Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch, Chris Columbus, Ian Hart, Jason Isaacs.

Une bonne dose de nostalgie et d'émotions est donc à prévoir, et les fans d'Harry Potter trépignent d'impatience.

Où et quand pourra-t-on voir l'émission en France ?

Aux États-Unis et dans d'autres territoires où HBO Max est disponible, la réunion sera diffusée le 1er janvier 2022. Mais la situation était un peu plus floue en France, où le service n'est pas (encore) disponible. On en sait désormais un peu plus !

C'est la plateforme Salto, qui avait déjà diffusé la réunion spéciale de Friends, qui proposera le programme. Elle l'a annoncé dans un récent communiqué, en précisant que l'émission serait disponible en exclusivité le 2 janvier 2022. Soit le lendemain de sa diffusion sur HBO Max.

Un autre gros coup pour Salto, qui précise également qu'en plus de l'émission, l'intégralité des films Harry Potter sera disponible dès le 1er janvier 2022.