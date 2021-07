Harry Potter : TF1 stoppe la rediffusion de la saga

Vous aviez peut-être pris l'habitude de vous poser tous les jeudis soirs devant TF1 pour suivre la saga Harry Potter. Si c'est le cas, nous sommes désolés de vous apprendre que la chaîne a décidé de stopper la diffusion en cours de route.

Harry Potter encore programmé à la télévision

Depuis des années, la saga Harry Potter a été programmée plus d'une fois sur le petit écran. La magie de l'univers continue d'opérer et on ne se lasse pas de revoir ces films. Toute la famille peut y trouver son compte, à condition d'être sensible à la magie. Pour ceux qui n'ont jamais vu les adaptations des romans ou qui veulent simplement se replonger dedans, TF1 a lancé au début du mois de juillet une rediffusion de l'intégralité de la saga. L'histoire du jeune sorcier s'étend sur huit films (le final a été divisé en deux parties), en partant de la découverte de ses dons jusqu'à l'accomplissement de sa destinée en affrontant son ennemi juré, Voldemort. Des aventures pleines de rebondissements, de monstres, de poésie et aussi d'événements dramatiques.

Une rediffusion stoppée en plein milieu

Hier 22 juillet a été proposé, comme toujours à 21h05, le quatrième épisode, Harry Potter et la coupe de feu. On espère que vous avez passé un bon moment devant car la chaîne a décidé de s'arrêter à ce stade. Oui, la rediffusion des films n'ira pas jusqu'à son terme. Dès la semaine prochaine, à la place d' Harry Potter et l'ordre du Phénix, vous pourrez (re)découvrir La folle histoire de Max et Léon.

Harry Potter et l'ordre du Phénix ©Warner Bros.

On se demande vraiment quel est l'interêt de se lancer dans une rediffusion quand on refuse d'aller jusqu'au bout. Les audiences ont possiblement joué un rôle décisif dans le choix de la chaîne et ce n'est d'ailleurs pas la première fois que cette saga n'est pas proposée en intégralité. Néanmoins, rassurez-vous, TF1 va bien finir par reprogrammer les films Harry Potter un de ces jours. L'hiver est en général une bonne période pour essayer d'attirer des familles devant la chaîne. On ose quand même espérer que la majorité n'a pas attendu cet énième passage à la télévision pour découvrir l'histoire du sorcier à lunettes. Harry Potter et les reliques de la mort - partie 2 date d'il y a 10 ans. Depuis tout ce temps, les occasions de voir ou revoir la saga dans son intégralité ont été nombreuses.