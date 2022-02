Harry Potter : Timothy Spall (Peter Pettigrow) livre un bel hommage à Alan Rickman

Disparu en 2016, Alan Rickman a laissé un vide monumental dans le monde du cinéma. Celui qui avait si brillamment incarné le professeur Severus Rogue dans la saga "Harry Potter" est toujours regretté par le public et ses confrères. C'est le cas de Timothy Spall, interprète de Peter Pettigrow dans la saga magique, qui lui a rendu un nouvel hommage.

Le cinéma pleure toujours Alan Rickman

Inoubliable Severus Rogue dans les huit films de la série Harry Potter, Alan Rickman nous a quittés subitement le 14 janvier 2016. Immense acteur de cinéma et comédien de théâtre, il se révèle au monde entier en incarnant Hans Gruber, l'antagoniste du film culte Piège de cristal de John McTiernan en 1988. Un tout premier rôle au cinéma, qu'il obtient à 41 ans, et qui conditionnera beaucoup de ses rôles suivants. Des rôles complexes où sa voix et son allure font notamment merveille.

Hans Gruber (Alan Rickman) - Piège de cristal ©20th Century Fox

Un registre de jeu qui convient ainsi parfaitement à l'ambigu professeur de défense contre les forces du Mal, Severus Rogue. Un personnage très brillant mais aigri, amer, et ouvertement détestable, jusqu'à la révélation de sa nature profonde et de son rôle dans l'univers créé par J.K. Rowling, dans le septième épisode de la saga. Artiste et personnalité publique d'une élégance rare, sa légende est encore vive, comme l'a encore rappelé son collègue de cinéma Timothy Spall. L'acteur britannique a en effet incarné à quatre reprises le purement détestable, lui, Peter Pettigrow dans les films Harry Potter.

Timothy Spall : "Nous avons connu le privilège de l'avoir et la tragédie de le perdre"

C'est ainsi dans une interview donnée à Looper que l'acteur britannique Timothy Spall, récompensé au Festival de Cannes 2014 pour son interprétation dans Mr. Turner, a rendu hommage à son défunt collègue. Il avait partagé avec lui plusieurs tournages, dont ceux d'Harry Potter et celui de Sweeney Todd de Tim Burton, sorti en 2007.

Timothy Spall et Alan Rickman - Sweeney Todd ©Warner Bros.

Ce que je peux vous dire au sujet d'Alan, à part la tragédie de l'avoir perdu si jeune - de nos jours c'est encore un jeune âge -, c'est qu'il a joué beaucoup de personnages terrifiants, sinistres et formidables - pas uniquement, mais il était brillant pour ça. Et l'homme était si différent, si chaleureux et gentil, profondément gentil. Sur "Harry Potter", même quand il ne tournait pas, il passait tous les jours avec un groupe d'enfants. Il téléphonait, "je peux venir sur le plateau ?", et il venait avec des enfants d'amis, pour leur montrer. Il était vraiment un homme charmant, très vif, très intelligent et drôle, et tellement, tellement brillant. Vraiment, un des tout meilleurs acteurs de son époque. Nous avons vécu le privilège de l'avoir, et la tragédie de le perdre. C'était formidable de travailler avec lui.

Six ans après, l'émotion de sa disparition est ainsi toujours présente, chez le public comme chez les professionnels du cinéma qui l'ont fréquenté. Aussi metteur en scène de théâtre et réalisateur de deux longs-métrages, le succès de la saga Harry Potter lui doit en effet énormément, avec son Severus Rogue entré au panthéon des plus grands personnages de cinéma.