Harry Potter : Tom Felton dévoile une vidéo coulisse du premier film

Tom Felton, l'interprète de Drago Malefoy dans les films Harry Potter, partage très souvent sur ses réseaux sociaux des clins d'oeil à la saga. Ces derniers jours il a de nouveau créé le buzz en dévoilant une vidéo coulisses du premier film où on le retrouve accompagné d'Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint.

Harry Potter : 20 ans déjà !

En 2001, quatre ans après avoir fait son apparition dans les romans, Harry Potter débarquait au cinéma dans L'école des Sorciers. Un premier chapitre qui allait ouvrir la porte à sept autres films, sortis entre 2002 et 2011. Le petit sorcier à lunettes était interprété par Daniel Radcliffe, tandis que ses camarades étaient campés par Emma Watson (Hermione), Rupert Grint (Ron) ou encore Tom Felton (Drago). Une bande de très jeunes acteurs, devenus ensuite de véritables stars grâce à la saga.

Harry Potter à l'école des sorciers © Warner Bros

Le jeune public a grandi avec les personnages des films, qui restent encore aujourd'hui des icônes de la pop culture. Si les acteurs continuent aujourd'hui leurs carrières respectives, ils demeurent pour toujours associés à leurs rôles de sorciers.

Tom Felton en particulier continue de surfer sur la popularité d'Harry Potter. En effet, l'interprète de Drago Malefoy partage régulièrement sur ses réseaux sociaux des clins d'oeil à la saga. À Halloween dernier, il avait d'ailleurs fait le buzz grâce à son déguisement génial.

Ces derniers jours, il a de nouveau fait réagir les fans en partageant sur son compte Instagram une vidéo coulisses du premier film. On le découvre entouré de Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson sur le tournage. Pour tuer le temps entre deux prises de ce qui semble être la séquence du premier vol en balais, Felton et Watson s'amusaient à jouer à un jeu de mains.

L'interprète de Drago ironise sur le fait qu'Emma Watson, comme le personnage d'Hermione, était très compétitive.

Nous les retrouverons tous de nouveau réunis dans l'émission événement Harry Potter : Retour à Poudlard diffusée sur HBO Max et Salto en France le 1er janvier 2022.