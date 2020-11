Harry Potter : Tom Felton (Malefoy) fait revivre la rivalité Gryffondor/Serpentard sur Instagram

Tom Felton jouait l'infâme Drago Malefoy dans la saga "Harry Potter". Il s'est rappelé au mauvais souvenir des fans en partageant avec malice deux photos sur Instagram.

Harry Potter : la guerre des gangs

Avant même que J. K. Rowling n'introduise Voldemort en tant qu'ennemi d'Harry Potter, elle nous présenta Drago Malefoy, petite teigne blonde et tête à claques que l'on adora détester. Dès les premiers pas du sorcier cicatrisé à Poudlard dans Harry Potter à l'école des sorciers, on sent que cette rivalité avec le rude Drago risque de durer un moment.

Harry Potter à l'école des sorciers ©Warner Bros. Pictures

D'une part parce que ce dernier, descendant de la haute société du monde magique, ne supporte pas qu'Harry, un roturier, accapare autant l'attention. Et d'autre part à cause de l'office du choixpeau qui va leur faire intégrer des maisons rivales depuis des siècles. Avec Potter chez les Gryffondor et Malefoy chez les Serpentard, il y avait de faibles chances que les deux deviennent amis. Car avant même que n'apparaisse celui dont on ne doit pas prononcer le nom, c'est bien Drago qui est le grand méchant du film

Cette rivalité ne fera que s'accroître au grès des 8 épisodes, ayant des conséquences dans la franchise, mais aussi sur la vie privée de son interprète Tom Felton.

Rivaux à jamais ?

L'acteur a en effet souvent été menacé dans son quotidien par des fans qui ne faisaient pas la différence entre son personnage dans le film et sa personne en dehors des plateaux. Il était l'infâme Drago à l'écran et il devait être une crapule également en dehors. Le pauvre Felton a donc enduré, sans rien dire, pendant des années ce manque de discernement entre le fruit de son travail et sa personne privée. Il faut croire pourtant que l'Anglais n'est pas rancunier par rapport à cette situation puisqu'il a décidé de raviver la flamme de la cruauté de son double maléfique.

Il a en effet rappelé à tout le monde combien il avait détesté Harry Potter en partageant sur son compte Instagram deux photos du film Harry Potter et le prince de sang-mêlé où Drago maltraite le sorcier tant vénéré.

En légende, toujours cette haine entre les maisons de Poudlard avec, d'un côté, un lion et, de l'autre un serpent. Le message est simple : Gryffondor : 0, Serpentard : 1 !

11 ans après la sortie du film, les fans se sont enfin calmés et, en commentaire, c'est surtout des rires qui sont partagés.

Une carrière loin des baguettes

Même s'il n'est pas autant sur le devant de la scène que ses anciens collègues Daniel Radcliffe, Emma Watson, et même Rupert Grint (excellent dans la série Servant), Tom Felton s'est constitué une belle filmographie plutôt tournée vers les films indépendants et la télé.



Dès la fin de la saga Harry Potter, c'est pourtant dans la grosse production La Planète des singes : Les Origines qu'il apparaît en 2011 aux côtés de James Franco et Freida Pinto. Il est également de la distribution de En secret avec Elizabeth Olsen, inspiré de Thérèse Raquin d'Emile Zola. Il fait ensuite parler de lui en incarnant Julian Albert dans la saison 3 de Flash.

Flash ©The CW

Toujours autant attiré par les films en costume, on le retrouve dans les distributions de Belle et Ophelia. Son dernier film date du début d'année avec Braking for Whales, un film touchant sorti directement en VOD dans lequel il joue un homme qui part en camping-car avec sa sœur pour exaucer le dernier vœu de leur mère décédée. On est loin, très loin de l'imaginaire de l'univers d'Harry Potter.