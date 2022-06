Harry Potter : un acteur phare de la saga est devenu une grande star de MMA

Découvrez quel acteur de la saga "Harry Potter" a, en parallèle de sa carrière de comédien, une passion sportive pour le moins surprenante puisqu'il pratique le MMA depuis des années.

Harry Potter, saga intemporelle

Le phénomène Harry Potter, créé par la romancière britannique J. K. Rowlings, continue de marquer les générations, bien après la fin des livres et de leurs versions filmées. Ainsi, les comédiens découverts dans le premier opus réalisé par Chris Columbus sont devenus de véritables superstars au fil des années. Si nombre de rumeurs circulent au sujet d'une adaptation sérielle de la saga, force est de reconnaître qu'il serait difficile d'imaginer de nouveaux visages pour camper les protagonistes.

Justement, l'un des anciens interprètes des longs-métrages a trouvé sa voie dans un sport bien différent du Quidditch. Pas question de balais et d'un vif d'or, donc, mais bien d'un ring où tous les coups sont permis. Une discipline parfaite pour les élèves de Serpentard, qui affectionnent cet adage plus que de raison. Et c'est en effet l'interprète d'un adolescent appartenant à cette maison qui donne de sa personne désormais !

Un duo de choc

Souvenez-vous, un binôme peu engageant suit Drago Malefoy comme son ombre au fil des différents volets de la franchise. Ce dernier se compose de Crabbe et Goyle, deux brutes épaisses qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Pour l'anecdote, dans le dernier volet filmique de la saga, Goyle fait équipe avec Blaise et non plus son ami de toujours. Mais pourquoi ça ? Tout simplement parce que celui qui jouait Crabbe, depuis condamné à deux ans de prison pour sa participation à des émeutes, connaissait ses premiers ennuis avec la justice. Il avait été arrêté en possession d'armes blanches et d'une importante quantité de cannabis. Des faits qui lui ont tout bonnement coûté sa place dans la franchise.

Joshua Herdman ©Paul Jacobs/WENN.com

De son côté, Joshua Herdman, l'interprète de Grégory Goyle, le compère de Crabbe, pratique le MMA depuis des années. Le jeune homme s'est même lancé dans la compétition. Et vu ses résultats, il semble être un concurrent des plus redoutables. La pratique des sports de combats est une véritable passion pour Herdman. Un amour sûrement transmis par son géniteur, lui-même boxeur professionnel. Un sport qui coule également dans les veines de ses deux frères. En 2017, lors de la troisième édition de la convention Welcome to Magic School, le jeune homme en disait un peu plus sur cette nouvelle activité.

J'ai pratiqué le jujitsu pendant cinq ans avant de me lancer dans le MMA.

Celui qui prête ses traits à Goyle se souvient des photos de son père sur le ring qui trônaient chez lui. Ainsi, il raconte avoir voulu, lui aussi, "faire l'expérience du combat". La transition entre son ancien sport et le MMA s'est faite très naturellement. En revanche, le comédien souhaite être très clair sur un point. Il déplore en effet que les médias aient tourné la chose comme s'il abandonnait le cinéma pour se consacrer exclusivement à cette discipline. Une grave erreur, puisque Josh Herdman insiste sur le fait qu'il est acteur avant tout. Le trentenaire est d'ailleurs récemment apparu dans la série télévisée Meurtres à White House Farm.