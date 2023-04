Harry Potter : un jeu vidéo sur le Quidditch est en préparation

Un jeu vidéo mettant à l'honneur le Quidditch, sport fictif issu de l'univers de "Harry Potter", va bientôt voir le jour. Certains chanceux pourront participer à des tests.

Harry Potter, un univers magique

Harry Potter fait partie de ces œuvres majeures de la culture populaire. Si les romans de J.K. Rowling avaient déjà touché un large public, les films produits par Warner Bros. ont fait basculer le célèbre apprenti sorcier dans une autre dimension. Huit films sont sortis entre 2001 et 2011, récoltant plusieurs milliards de dollars de recettes au box-office mondial, avant qu'une série de films dérivés, Les Animaux Fantastiques, ne soit développée depuis 2016. De quoi faire de la franchise l'une des plus lucratives de l'histoire du cinéma aux côtés de Star Wars, les James Bond ou encore le Marvel Cinematic Universe.

Daniel Radcliffe - Harry Potter ©Warner Bros.

Mais Harry Potter, ce n'est pas que des films. C'est aussi de nombreux produits dérivés, dont des jeux vidéo. Le dernier en date, Hogwarts Legacy, permet de parcourir l'univers magique imaginé par J. K. Rowling en incarnant un sorcier ou une sorcière au sein de l'école de Poudlard. Le jeu a été très bien accueilli avec plus de 12 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en quelques semaines.

Cependant, malgré toutes ses qualités, il manque un élément important à Hogwarts Legacy : des parties Quidditch. Bien malin, Warner va donc prochainement proposer un jeu centré sur ce sport magique.

Un jeu Quidditch arrive !

Warner Bros. Games vient d'annoncer la nouvelle avec un premier teaser (ci-dessous). Titré Harry Potter : Champions de Quidditch et prévu sur PC et consoles, il s'agira d'un jeu multijoueur fidèle au sport favori de l'univers d'Harry Potter. Il n'y a pas encore de date de sortie mais certains chanceux pourront très prochainement participer à des tests. En suivant ce lien, vous pourrez vous inscrire pour participer aux playtests qui auront lieu entre le 21 et le 23 avril. Précisons qu'une inscription ne garantit pas de participation à ces tests.

Pour rappel, chaque équipe de Quidditch est composée de sept joueurs, dont trois poursuiveurs, deux batteurs, un attrapeur et un gardien. Un match peut se terminer dès que le Vif d'or est attrapé. Nul doute que cette proposition de jeu attirera les fans d'Harry Potter.