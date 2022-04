Harry Potter : une IA recrée les personnages selon leur description dans les livres

A quoi ressembleraient les personnages de la saga Harry Potter si leur apparence était uniquement basée sur la description faite par J.K. Rowling dans ses ouvrages ? Une intelligence artificielle propose une réponse.

Harry Potter : des visages inoubliables

Depuis Harry Potter à l'école des sorciers, les spectateurs sont habitués à l'apparence des multiples et talentueux comédiens choisis pour incarner les héros créés par J.K. Rowling. Comment ne pas imaginer Harry sans penser à la bouille ronde et aux grands yeux de Daniel Radcliffe dans le premier volet de la saga ? De même, les visages d'Alan Rickman, Maggie Smith, Emma Watson ou Robbie Coltrane - pour ne citer qu'eux - sont désormais indissociables de ceux des protagonistes qu'ils campent.

Mais à quoi ressembleraient les protagonistes si tous étaient exclusivement basés sur la description de leur auteure ? Un véritable mystère... aujourd'hui en partie éclairci par une intelligence artificielle.

Harry Potter : une intelligence artificielle fait des siennes

Vous l'ignorez probablement, mais le site ArtBreeder permet à ses utilisateurs de créer et modifier des visages. Comment ? Tout simplement grâce à une intelligence artificielle. Ainsi, l'artiste Msbananaanna, bien connue sur Reddit, a eu une petite idée. Particulièrement fan des aventures des jeunes sorciers, elle s'est amusée à générer les visages des personnages. Et le résultat vaut clairement le détour.

La jeune femme propose de nombreux portraits des protagonistes, qui ne se limitent pas au trio phare de la saga. Ci-dessous, un petit aperçu de ses créations. Attention, vous pourriez avoir quelques surprises !

On commence facile avec Harry. Un visage enfantin, les fameuses lunettes rondes et noires ainsi qu'une paire d'yeux verts qui ne sont pas sans rappeler ceux de sa mère.

Le meilleur ami du jeune sorcier, Ron, est déjà un peu plus surprenant : un visage fin et une multitude de taches de rousseur pour le plus jeune garçon du clan Weasley !

Du côté d'Hermione, la plus intelligente des jeunes sorcières, on retrouve les yeux noisette et la crinière caractéristique de la brillante étudiante !

Les personnages secondaires

Le visage ci-dessus appartient à... Dudley Dursley, le cousin peu sympathique du pauvre Harry qui se plaît à le tourmenter. On avait presque oublié qu'il était initialement blond !

Contre toute attente, ce jeune homme au physique d'Apollon se trouve être un professeur ! Et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Gilderoy Lockhart, qui fait son entrée dans le second volume de la saga. Dans le livre, l'auteure nous apprend qu'il approche de la trentaine. Kenneth Branagh, son interprète à l'époque, avait déjà dépassé la quarantaine.

Si vous n'avez vu que les films, bonne chance pour démasquer cette jeune femme ! Uniquement évoquée dans les livres, il s'agit de la mère de Tom Jedusor, Merope Gaunt.

Malgré une certaine ressemblance avec l'acteur Dylan O'Brien , cet adolescent n'est autre que Cedric Diggory. Une version assez différente du personnage campé par Robert Pattinson

Le minois angélique de Fleur Delacour, qui n'a que peu à envier à celui de son interprète, la française Clémence Poésy

Voici Luna Lovegood et ses grands yeux qui lui donnent perpétuellement l'air surpris !

Lord Voldemort, égal à lui-même et très proche de sa représentation dans les films !

Enfin, l'inoubliable Severus Rogue : une chevelure sombre et grasse, un visage cireux et un nez proéminent. Le professeur de potions dans toute sa splendeur.