Harry Potter : Voldemort bientôt de retour ? C'est un grand oui pour Ralph Fiennes

Qui souhaiterait revoir Lord Voldemort à l'écran ? À peu près tout le monde, y compris Ralph Fiennes, interprète du puissant mage noir depuis "Harry Potter et la Coupe de feu". Dans l'optique d'un potentiel nouveau projet lié à l'univers d'Harry Potter, l'acteur s'est dit totalement prêt à reprendre du service.

Harry Potter, du nouveau à l'horizon ?

Les franchises cinématographiques ont la cote, et chez Warner, Universal ou encore Disney, elles sont donc la priorité du moment. Que ce soit des suites, des reboots, des remakes ou des spin-off, créer en terrain bien connu est la recette facile pour espérer engranger un maximum de recettes tout en limitant les coûts. Du côté des studios Warner, certaines franchises se portent bien et d'autres beaucoup moins. Si par exemple l'univers super-héroïque DC affiche de belles couleurs, ce n'est pas le cas de la saga Matrix, dont le dernier opus a trop échoué pour concevoir que l'univers créé par les Wachowski puisse avoir un avenir à court terme.

Harry Potter et Le prisonnier d'Azkaban ©Warner Bros.

Entre ces deux situations opposées, le "Wizarding World", univers bâti depuis la saga Harry Potter navigue dans des eaux inconnues. D'un côté, la saga Les Animaux fantastiques est au plus mal, après un troisième film aux résultats décevants et des problèmes de casting récurrents, concernant auparavant Johnny Depp et maintenant Ezra Miller... Mais de l'autre, l'univers Harry Potter garde une très forte réputation et un potentiel intact. C'est pourquoi, dans une déclaration lors du compte-rendu trimestriel aux actionnaires, le CEO de Warner Discovery a fait été d'un fort intérêt à une poursuite de leur fructueuse collaboration avec J. K. Rowling. En d'autres termes, on n'en a pas fini avec la plus célèbre histoire de sorcellerie de la fiction contemporaine.

Ralph Fiennes prêt à reprendre son rôle

À l'heure actuelle, aucun projet du "Wizarding World" n'est en développement. Une longue pause est en effet en cours, le temps de se démêler de polémiques dommageables et aussi de retrouver une meilleure inspiration que celle à l'oeuvre sur les derniers films Les Animaux fantastiques. Et comme c'est dans les vieux chaudrons qu'on fait les meilleures potions, pourquoi ne pas se rapprocher plus de l'oeuvre originale Harry Potter ? C'est en ce sens que la question du retour de Voldemort a été posée par Variety à son interprète Ralph Fiennes. Celui-ci a répondu sans hésiter :

Bien sûr, évidemment. La question ne se pose même pas.

Celui-dont-on-ne-doit-pas-prononcer-le-nom est un antagoniste emblématique de l'histoire du cinéma et une figure très centrale de la création de l'écrivaine britannique. Impossible d'envisager une nouvelle création Harry Potter sans Voldemort, même si celui-ci est définitivement hors-jeu à la fin de Harry Potter et Les Reliques de la Mort - Partie 2. Mais ça ne devrait pas trop poser de problème si un nouveau projet devait prendre la suite de cette histoire. En effet, rien n'est impossible dans ce monde magique...