Harry, un ami qui vous veut du bien : où en est le remake américain ?

En 2000, Dominik Moll trouve un immense succès avec "Harry, un ami qui vous veut du bien". Le film français attire d’ailleurs l’œil des producteurs américains qui souhaitent en faire une version US, à l’époque. Une version que l’on attend toujours.

Harry, un ami qui vous veut du bien : la révélation Sergi Lopez

Pour son second long-métrage, le réalisateur Dominik Moll décide de partir dans une direction très « hitchcockienne » avec un titre ô combien troublant : Harry, un ami qui vous veut du bien. Pour son casting, il engage trois acteurs qui deviendront par la suite des comédiens incontournables durant les décennies suivantes. Le premier est le français Laurent Lucas, aujourd’hui bien connu pour ses ses seconds rôles sombres. La deuxième est Mathilde Seigner, actrice haute en couleur dans ses films comme en dehors du cinéma. Le troisième, et pas des moindres, est le comédien espagnol Sergi Lopez. Le choix de Moll de lui faire incarner l’inquiétant Harry est d’ailleurs surprenant, tant l’acteur était plus connu pour ses rôles comiques qu’autre chose. Le pari se révèle toutefois fructueux puisque Sergi Lopez remporte le Cesar du meilleur acteur grâce à ce film.

Harry, un ami qui vous veut du bien suit le couple formé par Claire et Michel, qui est au bord de la crise de nerfs. Entre la canicule qui sévit, leurs trois enfants qui sont insupportables, et leur maison de vacances qui est toujours en chantier, l’été ne s’annonce pas du tout rose. C'est dans ce contexte que Michel croise Harry, un vieil ami d’enfance. Sous ses airs altruistes, ce dernier bouleverse toutefois l’existence de cette famille…et pas de la meilleure manière qui soit.

Harry (Sergi Lopez) - Harry, un ami qui vous veut du bien ©Diaphana Films

Michael Scofield à l’écriture du remake US

Douze ans après le triomphe d’Harry un ami qui vous veut du bien, Hollywood a voulu proposer sa propre version, comme elle a l’habitude de faire depuis un bon demi-siècle. C’est ainsi que, selon Variety, la société de production Focus Features avait acquis les droits du film afin de proposer un remake. Une partie de l'équipe technique avait même été déjà recrutée, pour l’occasion. Ainsi, la réalisation avait été confiée à Kimberly Peirce qui s’était faite connaître avec le drame Boys don’t Cry (Hilary Swank avait été oscarisée pour la première fois grâce à ce film). Quant au scénario, celui-ci devait être écrit par Wentworth Miller. En effet, si ce dernier est devenu une star suite à son rôle de Michael Scofield dans la série Prison Break, il s’est par la suite diversifié en devenant également scénariste. Sa première œuvre fut d’ailleurs le film Stoker.

Cependant, s’il faisait état d’un avancement du projet entre 2012 et 2014, il a totalement disparu des radars par la suite. Si bien qu’on ne sait pas aujourd’hui si Harry, un ami qui vous veut du bien version US est toujours en cours de production ou s’il a été officiellement abandonné.