Haute couture : Nathalie Baye en couturière Dior dans la bande-annonce

La bande-annonce du film "Haute couture" nous plonge dans les coulisses de la maison Dior, aux côtés de Lyna Khoudri et Nathalie Baye en couturière. Le film signé Sylvie Ohayon est attendu le 10 novembre prochain au cinéma.

Haute couture : dans les coulisses de la maison Dior

Nathalie Baye enfile une blouse de couturière et a de sacrées responsabilités sur les épaules dans le film Haute couture qui sortira le 10 novembre prochain. La bande-annonce dévoile en image le quotidien à 100 à l'heure de cette femme première d'atelier au sein de la prestigieuse Maison Dior. En effet, Esther prend son rôle très à cœur d'autant plus que c'est sa dernière collection haute couture avant de prendre sa retraite.

Haute couture ©Roger DO MINH - LES FILMS DU 24

Malheureusement, elle se fait voler son sac à main dans le métro par Jade (Lyna Khoudri), 20 ans, dans lequel se trouve une partie de son travail et certains de ses croquis. La jeune femme est vite prise de remords et se décide à lui restituer son bien. Séduite malgré elle par l’audace de Jade et convaincue qu’elle a un don, Esther lui offre la chance d’intégrer les ateliers de la Maison Dior comme apprentie. L’occasion pour elle de lui transmettre un métier exercé depuis toujours pour la beauté du geste...

Esther va donc prendre la jeune fille sous son aile afin de la former à l'excellence, comme le dévoile en image la bande-annonce.

Haute couture ©Roger DO MINH - LES FILMS DU 24

Les femmes sont à l'honneur

Sylvie Ohayon signe ici sa deuxième réalisation, 7 ans après Papa Was Not a Rolling Stone. Elle est également à l'origine de plusieurs romans. Pour ce qui est du casting, on retrouve donc Nathalie Baye et la jeune Lyna Khoudri qui a été révélée dans Papicha. Plus récemment cette dernière était présente à l'écran dans Gagarine. La jeune comédienne est sous le feu des projecteurs en ce moment. En effet, elle sera dans le nouveau film de Wes Anderson, The French Dispatch. Lyna Khoudri sera également dans le film Novembre de Cédric Jimenez (Bac Nord) et dans le diptyque Les Trois Mousquetaires réalisé par Martin Bourboulon. Quant à Nathalie Baye on pourra la retrouver prochainement dans le film de Guillaume Canet, Lui.