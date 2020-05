Hayao Miyazaki a passé 3 ans à travailler sur son film pour seulement 36 minutes d'images

Le prochain film de Hayao Miyazaki semble demander un vrai travail d'orfèvre. Pour le moment, en trois ans de travail, le cinéaste n'a terminé que 36 minutes de son œuvre. Il avance à la vitesse d'une minute produite par mois.

Alors que l'animation à l'ordinateur est devenue la norme, le cinéaste japonais Hayao Miyazaki s'appuie toujours sur l'animation dessinée à la main. Alors qu'il devait initialement prendre sa retraite après Le Vent se Lève, il n'a pas résisté au désir de revenir une nouvelle fois derrière la caméra. Il travaille actuellement sur son nouveau film d'animation, toujours sous la bannière du Studio Ghibli. Le cinéaste semble s'être engouffré dans une oeuvre titanesque puisqu'en trois ans de travail, seulement 36 minutes du long-métrage sont terminées.

1 minute de film par mois

Hayao Miyazaki est une légende vivante. À 79 ans, il continue de faire ce qu'il aime par dessus tout : de l'animation. Il travaille en ce moment sur son prochain film : The Kimi-Tachi Wa Do Ikiru Ka. Pour l'instant, le métrage est traduit par Comment vivez-vous ? Il semblerait que ce nouveau film nécessite un travail titanesque puisque le cinéaste ne réalise qu'une minute du film tous les mois.

Ce nouveau film des studios Ghibli demande une attention aux détails très minutieuse. À tel point que Hayao Miyazaki n'a ainsi réalisé que 36 minutes du film en trois ans, comme l'a récemment expliqué le producteur Toshio Suzuki :

Nous dessinons toujours tout à la main, mais il nous faut plus de temps pour terminer un film car nous dessinons plus de décors. Il y a davantage de dessins qu'auparavant. Par exemple nous n'avions que huit animateurs sur Totoro, que nous avons réalisé en huit mois. Pour le film actuel sur lequel travaille Hayao Miyasaki, nous avons 60 animateurs, mais nous ne pouvons proposer qu'une minute d'animation par mois. Cela signifie 12 minutes par an. En fait, nous travaillons sur ce film depuis trois ans, donc nous sommes à 36 minutes de film. Nous espérons que nous arriverons à le terminer au cours des trois prochaines années.

On reste sans voix. Hayao Miyazaki a un souci d'authenticité qui fait la force de ses œuvres. Ici, il veut dépasser tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, et proposer quelque chose de différent, de plus élaboré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Hayao Miyazaki est sorti de sa retraite : il voulait proposer un film inédit.

Comment vivez-vous ? est basé sur la nouvelle de Yoshino Genzaburo publiée en 1937. L'histoire suit un jeune garçon qui doit vivre avec son oncle après la mort de son père. L'expérience provoque un changement spirituel chez le héros. Le producteur a également précisé que le Covid-19 n'a pas entravé le développement du film puisque les artistes peuvent travailler de chez eux.