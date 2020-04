Hayao Miyazaki : le documentaire mis à disposition gratuitement

Une bonne nouvelle pour occuper vos soirées à la maison. La NHK vient de mettre en ligne le documentaire "10 ans avec Miyazaki", disponible sous-titrée en français. Plongez dans l'univers d'Hayao Miyazaki, le célèbre illustrateur.

La NHK, groupe audiovisuel japonais publique, vient de mettre en ligne le documentaire 10 ans avec Miyazaki gratuitement. Une nouvelle qui ravira les fans de Hayao Miyazaki et qui ne manquera pas d’occuper vos soirées...

Le documentaire était sorti l’année dernière. Il est aujourd’hui accessible gratuitement, légalement et aussi sous-titré en français. On ne peut pas demander mieux à ce stade là !

Dans les coulisses du génie

Kaku Akawara le réalisateur du documentaire découpé en 4 parties d’environ 50 minutes, célèbre la vie et le travail de Hayao Miyazaki dans une certaine intimité et offre un regard exclusif sur un réalisateur aux multiples talents. En effet, nous avons la chance de véritablement suivre celui-ci pendant 10 ans de travail, notamment alors qu’il imaginait des personnages et des intrigues pour ce qui allait devenir Ponyo sur la falaise, le neuvième film de Hayao Miyazaki au sein du studio Ghilbi sorti en 2008.

Ce documentaire est aussi l’opportunité pour Hayao Miyazaki de se confier sur sa vie personnelle et de parler de sujets comme la vieillesse, l’évolution de l’animation ainsi que sa relation avec son fils, Gorô, aussi réalisateur. Miyazaki offre une certaine sagesse, mais aussi une passion pour l’animation et les films qui alimentent son processus de création. Nous voyons aussi dans ce documentaire comment les équipes de studio ont su traverser la tragédie du séisme et de l’accident nucléaire de Fukushima en 2011.

Miyazaki, créateur de mangas, est bien sûr aussi connu pour être un réalisateur de films du studio Ghilbi. On compte parmi ses films les plus connus et appréciés du public international Mon Voisin Totoro, Princesse Mononoké ou encore Le Voyage de Chihiro. Des films qui sont d’ailleurs disponibles sur la plateforme Netflix depuis plusieurs semaines.

Les épisodes qui constituent le documentaire seront disponibles jusqu’en 2026, vous avez donc bien le temps de les voir et les revoir...