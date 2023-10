HBO Max arrive enfin en France ! Découvrez la date de lancement

Des années après son lancement aux États-Unis, la plateforme de streaming HBO Max va enfin être proposée en France. Jusqu'à présent, les programmes de Warner étaient disponible via le Pass Warner sur Prime Video.

Après le Pass Warner, la plateforme HBO Max arrive enfin !

Fin mai 2020, Warner Bros. Discovery (anciennement WarnerMedia) lançait sa plateforme de streaming HBO Max. Le nom faisait références aux chaînes HBO détenues par Warner et à qui on doit des séries phares comme Game of Thrones. Sachant également la qualité du catalogue de films du studio, une vraie excitation est née. Mais pour la France, la déception a été grande puisque la plateforme n'y a jamais été lancée (contrairement à Disney+ présente chez nous depuis fin 2019).

Il aura finalement fallu attendre le 16 mars 2023 pour avoir un équivalent avec le Pass Warner disponible avec Prime Video. Les abonnés ont ainsi accès à tous les programmes HBO et à 12 chaînes de Warner (comme Eurosport ou Warner TV). Mais ce n'est donc pas une plateforme indépendante d'un autre groupe, comme le sont Netflix ou Dinsey+. Cela va néanmoins changer puisque, bonne nouvelle, HBO Max va enfin arriver en France !

Quand HBO Max sera disponible en France ?

Finalement, après une longue attente, le service de streaming HBO Max arrivera enfin en France. Celui-ci va déjà changer de nom pour "Max" et ainsi réunir HBO Max et Discovery+. Variety a annoncé que la plateforme sera lancée chez nous durant l'été 2024. Ainsi, Warner pourra se positionner réellement sur le marché français et être indépendant du service d'Amazon. D'après le média américain, le deal trouvé avec le Pass Warner ne devrait pas s'arrêter dès le lancement et les abonnés pourraient garder ce service, au moins jusqu'à fin 2024.

©HBO Max

L'intérêt d'une réelle présence de Max en France est que, comme pour Disney+ ou Netflix, la plateforme devra développer des productions françaises. Warner a d'ailleurs déjà commandé une série originale avec La Mythomane du Bataclan, adaptée du livre d’Alexandre Kauffmann sur une fausse rescapée des attentats du 13 novembre 2015. Une série qui sera portée par Laure Calamy.