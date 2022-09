Heart of Stone (Netflix) : Gal Gadot en pleine action dans une vidéo

Netflix a dévoilé une vidéo des coulisses de son prochain film d'action "Heart of Stone". Un thriller d'espionnage avec Gal Gadot qui s'annonce impressionnant, entre James Bond et Jason Bourne.

Une vidéo impressionnante pour Heart of Stone

Gal Gadot continue sa collaboration avec Netflix. L'année dernière, on avait pu voir l'actrice dans la comédie d'action Red Notice aux côtés de Dwayne Johnson et Ryan Reynolds. Et elle sera donc prochainement à la tête d'Heart of Stone, une sorte de James Bond au féminin. Dans ce thriller d'espionnage, l'actrice se la jouera même un peu Tom Cruise avec des cascades des plus impressionnantes, comme on peut le voir dans une première vidéo des coulisses dévoilée par Netflix (en une d'article). Pas sûr néanmoins que la comédienne ait effectuée elle-même toutes ces séquences, mais le résultat pourrait bien être impressionnant.

Gal Gadot - Heart of Stone ©Netflix

On voit notamment au début de la vidéo son personnage en plein saut dans le vide, rappelant le saut HALO de Mission: Impossible - Fallout. Puis, une série d'images montre différentes poursuites en voiture ou moto avec explosions à la clé. Gal Gadot y va de sa punchline et nous promet qu'Heart of Stone sera un grand spectacle, à la fois "réaliste et plein d'action". Le film devrait ainsi se rapprocher de la saga Jason Bourne.

Gal Gadot est Rachel Stone

Côté scénario, on ne sait pas encore grand chose du film mais on comprend que Gal Gadot sera Rachel Stone, une espionne compromise. À l'évidence, il y aura du monde pour lui en vouloir et elle croisera sur sa route des ennemis et des alliés. Ainsi on retrouve au casting Jamie Dornan, Alia Bhatt et surtout Matthias Schweighöfer, lui aussi habitué à collaborer avec Netflix après Army of the Dead et Army of Thieves.

Heart of Stone est attendu pour 2023. Netflix n'a pas donné de date plus précise pour le moment.