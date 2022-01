Heat 2 : Michael Mann dévoile la bande-annonce du roman et la date de sortie

Michael Mann a décidé d'offrir à la fois une suite et un préquel à son chef-d'œuvre "Heat". Pas sous la forme d'un film (pour le moment en tout cas), mais avec un roman dont il a dévoilé une bande-annonce avec une date de publication.

Une bande-annonce pour un roman de Michael Mann

L'année 1995 a été marquée par la sortie d'Heat, chef-d'œuvre incontestable de Michael Mann. Peut-être son film le plus connu aujourd'hui, un film parfait diront certains, marqué par la puissance de la mise en scène du cinéaste et son casting parfait. Il n'y a pas que Robert De Niro et Al Pacino qui font le boulot en incarnant respectivement un voleur hors pair et un flic tenace. Chaque second rôle offre une prestation exemplaire, que ce soit Val Kilmer, Tom Sizemore, Amy Brenneman, Wes Studi ou encore une jeune Natalie Portman.

Heat ©Warner Bros

Heat est une référence qui se redécouvre en permanence, et on n'aurait jamais imaginé son auteur revenir dessus. Pourtant, en 2019, on apprenait que Michael Mann voulait écrire la suite. Un roman sur lequel il travaillait en réalité depuis 2016 et qui vient de se dévoiler avec une bande-annonce postée par le réalisateur lui-même sur son compte Twitter.

Que racontera Heat 2 ?

Evidemment, qui dit roman, dit absence d'image. Du moins, en théorie. Mais Michael Mann nous remet dans l'ambiance de Heat avec des images de Los Angeles la nuit et le morceau God Moving Over the Face of the Waters de Moby qui accompagnait déjà la fin de son film. On découvre ensuite le titre, Heat 2, ainsi que deux dates : 1989 et 2002. Pour un "avant et après" les événements du long-métrage, comme l'avait annoncé Michael Mann auparavant.

Heat ©Warner Bros

Pour plus de précisions sur l'intrigue, il faut se tourner vers Deadline. Le média américain annonce que Heat 2 commencera un jour après les événements du film aux côtés de Chris (Val Kilmer). On avait laissé ce dernier à peine remis d'une blessure, quittant sa compagne Charlene (Ashley Judd) pour échapper à la police. Dans le roman, il cherchera alors à quitter Los Angeles. A partir de là, l'histoire alternera entre la vie de certains personnages six ans plus tôt, et une autre affaire criminelle, des années après, allant de Los Angeles à Taïwan en passant par l'Amérique du sud et les cartels.

On pourra donc découvrir un peu plus qui était Vincent (Al Pacino) en le suivant à partir de 1989 à Chicago. C'est là qu'il a connu des conflits au sein de la police et que son mariage s'est soldé sur un échec à force de poursuivre des criminels. On en saura également davantage sur le passé de Neil (Robert de Niro), sur Chris, mais aussi sur Charlene, Nate (Jon Voight), Trejo (Danny Trejo) et Kelso (Tom Noonan). Pour rappel, c'est ce dernier qui dans le film Heat fournissait les plans de la banque à Vincent. Michael Mann a expliqué, toujours via Deadline, que ce "n'était pas la première fois que Kelso travaillait avec McCauley, et pas la dernière fois qu'il travaillera avec Chris". Pour la suite de l'histoire, il faudra attendre le mois d'août prochain, date de publication du roman en anglais (en attendant une traduction).

Le roman avant le film ?

On se demande alors forcément si Heat 2, qui s'annonce très cinématographique, pourra donner lieu ensuite à une adaptation. Dans l'idée, Michael Mann n'était pas contre. Il se laissait même la porte ouverte au format sériel pour mettre en scène cette histoire. Mais, pour l'instant, il n'y a rien de bien concret. Il aurait, certes, adapté en parallèle son roman en scénario. Mais de là à pouvoir lancer la production d'un long-métrage (ou une série)...

On croise en tout cas les doigts car on connaît le talent du cinéaste et on sait bien qu'il ne laisse rien au hasard. L'idée même du roman est assez logique quand on sait qu'il écrit toute l'histoire de ses personnages sans pour autant s'en servir véritablement dans ses films, mais pour leur donner une caractérisation plus précise. Il avait donc déjà une sérieuse base sur laquelle travailler.

Cela faisait longtemps que j’avais l’intention de faire les autres histoires de Heat. Il y a toujours eu une riche histoire ou back-story sur les événements de la vie de ces gens avant 1995 dans Heat et la projection de l’endroit où leurs vies les mèneraient après.

Vous pouvez déjà commander le roman Heat 2 sur le site de l'éditeur américain Harper Collins, Et évidemment on vous invite à (re)voir Heat, disponible actuellement sur Netflix.