Heat : comment a été tournée la scène culte de la fusillade ?

Véritable monument du cinéma, "Heat" de Michael Mann contient une quantité de scènes marquantes. Parmi elles, il y a la fusillade entre les braqueurs et la police.

Heat, ou le réalisme extrême de Michael Mann

Heat est peut-être le plus grand film réalisé par Michael Mann. Un chef-d'œuvre qui a mis tout le monde d'accord et est devenu une référence pour beaucoup. On y suit d'un côté un groupe de braqueurs, emmené par Neil McCauley (Robert De Niro), et de l'autre la police qui tente de les attraper, avec à sa tête le lieutenant Vincent Hanna (Al Pacino). Le film est devenu mythique pour plusieurs raisons. Son casting, avec ce fameux face à face entre Pacino et De Niro, ses personnages profonds, et cette mise en scène parfaitement maîtrisée de Michael Mann.

Neil McCauley (Robert De Niro) - Heat ©Warner Bros

Michael Mann est un cinéaste qui aime pousser le réalisme très loin. Et cela se traduit jusque dans ses scènes d'action. Un bon exemple est la célèbre séquence de la fusillade dans Heat. Celle-ci arrive après le dernier braquage de banque de Neil et son équipe. Un moment où la tension grandie car Vincent et la police s'apprêtent à les cueillir à la sortie de la banque. S'en suit alors une fusillade impressionnante où les braqueurs tirent avec des armes lourdes sur les forces de l'ordre.

Généralement, au cinéma, les fusillades sont travaillées en grande partie en post-production. Pour l'image (l'impacte des balles notamment), mais également le son. Le but étant de reproduire la sonorité de vraies armes à feu, ou du moins de créer quelque chose qui donnera au spectateur la sensation d'être devant une vraie fusillade. Pour cette scène de Heat, Michael Mann a cependant opté pour une méthode bien différente.

Un son plus vrai que nature

En effet, pour renforcer la puissance de cette séquence, Michael Mann a eu la bonne idée d'enregistrer le son directement sur le tournage. Lors de la préparation de la scène, il s'est rendu compte de la réverbération obtenue par le décor. En effet, grâce aux hauts bâtiments autour, les lieux créent une sorte de canyon. Michael Mann a alors décidé de placer des micros à des endroits précis, en fonction d'où allaient se trouver les comédiens au moment de tirer. Il a ainsi pu capturer un son brut et extrêmement puissant, rendant la scène si réaliste.

Chris Shiherlis (Val Kilmer) - Heat ©Warner Bros

Cependant, étant donné le boucant provoqué dans les rues de Los Angeles, le cinéaste ne pouvait filmer que le week-end. Limitant forcément le nombre de prises pour ne pas perdre de temps. Ce qui n'a pas empêché le cinéaste d'utiliser entre 800 et 1 000 cartouches entre chaque prise !

Au final, cette séquence de Heat est devenue mémorable et en a inspiré plus d'un. Grâce au son, mais également à la préparation précise des acteurs qui ont appris à se servir de véritables armes à feu. Cette scène aurait même été utilisée pour apprendre aux Marines américains à se déplacer lors d'une fusillade. Et d'après Val Kilmer, le court moment où il recharge son arme serait un exemple à suivre pour les recrues.