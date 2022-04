Heat : Michael Mann s'est inspiré d'un célèbre tableau pour une séquence iconique

"Heat" fait partie des grands films de l'histoire du cinéma, pour de nombreuses raisons. Sa maîtrise totale du genre policier, une séquence de fusillade exceptionnelle, la confrontation Robert De Niro - Al Pacino... Film exemplaire du cinéma de Michael Mann, "Heat" est aussi une démonstration de direction artistique, avec des plans et séquences devenus iconiques. L'une de ces séquences trouve d'ailleurs son inspiration dans un célèbre tableau.

Heat, le chef-d'oeuvre de Michael Mann

Heat, sorti en France en 1996, est une référence du cinéma policier américain, et son influence est grandissante. Trois ans après Le Dernier des Mohicans et quatre avant Révélations, Michael Mann rassemble pour la première fois dans un même récit les monstres sacrés Al Pacino et Robert De Niro, la traque du braqueur très expérimenté Neil McCauley (Robert De Niro) par le flic opiniâtre et insomniaque Vincent Hanna (Al Pacino). Une confrontation fatale construite patiemment par la narration en contrepoints de Heat, et une rencontre tant attendue par les admirateurs des deux comédiens.

Mais au-delà de cet aspect, central, du film, Michael Mann fait oeuvre de cinéma sur tous les points, du design des scènes d'action à la direction d'acteurs, en passant évidemment par la photographie et la mise en scène qui lui sont propres. Et pour concevoir une des plus belles séquences du film, illustration muette de la solitude et du désir d'évasion, le réalisateur s'est inspiré d'un célèbre tableau du peintre canadien Alex Colville.

De la toile à l'écran

Dans cette courte séquence, on voit Neil McCauley rentrer chez lui, un appartement de Los Angeles entièrement vide avec une immense baie vitrée qui donne sur l'océan. De dos, on le voit poser son pistolet et ses clés sur une table, avant de s'arrêter devant la baie vitrée, contempler un instant les flots, puis s'éloigner.

Ces quelques plans, cadrés avec précision, racontent la solitude et le professionnalisme du personnage de Heat. Ces images, sans un mot, donnent ainsi toute la dimension et la nature de Neil McCauley. Et pour cette scène, Michael Mann a donc puisé son inspiration dans une oeuvre picturale, intitulée "Pacific" et peinte en 1967.

Pacific (1967) ©Alex Colville

Bien plus chaleureux que la séquence de Heat, qui est elle nocturne et très froide, selon le goût de Michael Mann, "Pacific" pose les éléments qu'on retrouve dans le film. Un homme seul face à la mer, une arme à feu posée là qui témoigne d'une activité dangereuse, et potentiellement d'un passé à fuir. Et ces images mises l'une à côté de l'autre, l'inspiration apparaît évidente.