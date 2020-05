Heat : Michael Mann veut toujours faire un préquel de son film culte

Il y a des films, comme "Heat", qui vous marquent, qui s'inscrivent pour toujours dans votre chair de cinéphile. Le monumental chef-d'oeuvre de Michael Mann pourrait finir par avoir un préquel. Le réalisateur réitère son envie de mener ce projet qui fait fantasmer les fans.

Au sommet de l'impressionnante filmographie de Michael Mann trône Heat, oeuvre quasiment matricielle dans le genre, qui continue d'inspirer sans ne jamais trouver d'équivalent. Ce grand polar de presque trois heures a déjà été vanté des tonnes de fois, s'affirmant définitivement comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il n'y a même plus grand chose à raconter dessus, tout ayant été analysé au peigne fin depuis les années 90.

L'année dernière, Michael Mann a éveillé notre curiosité en se montrant très intéressé par une extension, 25 ans après. Avec n'importe qui d'autre à la barre, nous aurions montré une féroce méfiance mais si Mann pense que ce chemin doit être emprunté, nous sommes prêts à le suivre les yeux fermés. Pour l'instant, il se concentre sur un roman qui fait office à la fois de continuation et de préquel à Heat. Une histoire sur laquelle on ne connaît rien de précis et qui l'occupe depuis 2016. Si on se soumet à une forme de logique, le roman devrait raconter l'ascension de Neil McCauley (Robert De Niro) dans le monde du braquage et les débuts de Vincent Hanna (Al Pacino) chez les flics. Pourquoi pas.

Le préquel à Heat continue de se préparer

Une fois ce roman achevé, Michael Mann voudrait ensuite le porter à l'écran. Un film serait prioritaire mais il pourrait aussi se laisser tenter par une série. Deux formats différents ne permettant pas les mêmes choses. Lors d'une interview chez Deadline, le réalisateur a été interrogé sur ce projet et il semble toujours en vie !

Nous sommes dessus , et j'y consacre du temps ainsi qu'au scénario dont je ne peux rien vous dire. Mais je veux définitivement faire un préquel à Heat.

Absent de la circulation depuis 2015, année où il a sorti l'imparfait mais réjouissant Hacker, Michael Mann nous manque terriblement. Un auteur avec une telle classe ne peut qu'enrichir sa discipline. Si son prochain projet est ce préquel à Heat, ce sera un retour en grande pompe. Il y aura forcément de l'excitation de le savoir au travail pour prolonger son plus grand film. Mais on aura, quelque part, un peu peur que ce complément n'atteigne pas le niveau de Heat. Se posera aussi la question du casting, celui de l'orignal étant maintenant bien plus vieux. Comme son compère Martin Scorsese avec The Irishman, Michael Mann cédera-t-il à l'appel du rajeunissement numérique ?