Heat sur Netflix : retour sur la rencontre au sommet entre Al Pacino et Robert De Niro

« Heat », l'immense classique de Michael Mann, vient de sortir sur Netflix. L'occasion de revenir sur cette œuvre emblématique, et surtout sur la toute première rencontre entre deux monstres sacrés du cinéma : Al Pacino et Robert De Niro.

Heat : peut-être le meilleur film de Michael Mann

En 1996, le cinéaste Michael Mann se lance dans la mise en scène d'un thriller voué à devenir culte : Heat. Porté par un casting impressionnant notamment composé de Val Kilmer, Jon Voight, William Fichtner ou encore Danny Trejo, l'attraction principale du long-métrage demeure néanmoins la confrontation culte entre Robert De Niro et Al Pacino. Une rencontre au sommet historique, qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Heat ©Warner Bros

Heat raconte le destin de Neil McCauley (Robert De Niro), un braqueur expérimenté qui voit l'un de ses cambriolages tourner au vinaigre à cause de l'un de ses associés. Ce dernier tue un vigile, ce qui attire l'attention du lieutenant Hanna (Al Pacino). S'en suit une chasse à l'homme tendue entre les deux hommes. Heat est rapidement devenu un film culte. Boudé par les Oscars, il rapporte cependant plus de 187 millions de dollars de recettes au box-office. Et avec le temps, Heat est devenu tout simplement le meilleur film de son auteur Michael Mann. Ce dernier a d'ailleurs imaginé son long-métrage comme un remake du téléfilm L.A. Takedown qu'il avait lui-même écrit et réalisé en 1989. A l'époque, les rôles principaux étaient détenus par Michael Rooker et Scott Plank.

Deux icônes qui ne se rencontrent jamais

Heat est célèbre auprès du grand public pour deux raisons principales : pour la scène de fusillade absolument hallucinante et pour la rencontre entre Al Pacino et Robert De Niro. Une confrontation historique et lourde de sens sur laquelle nous avons décidé de revenir. En 1996, Al Pacino et Robert De Niro sont deux monstres sacrés du cinéma. Les deux comédiens ont tourné dans des films emblématiques. Robert De Niro est apparu dans la plupart des films de Scorsese, comme Taxi Driver, New York New York, Raging Bull, La Valse des Pantins ou encore Les Nerfs à vif. On peut également le voir dans Voyage au bout de l'Enfer, Il était une fois en Amérique ou encore Les Incorruptibles. Al Pacino de son côté enchaîne lui aussi les grands films et apparaît dans la trilogie du Parrain, dans Un après-midi de chien, dans Le Temps d'un week-end, et surtout dans les films de Brian De Palma comme Scarface et L'Impasse.

Heat ©Warner Bros

Les deux comédiens sont donc au sommet de leur carrière et enchaîne les succès. Deux stars internationales qui n'ont tourné ensemble que dans un seul film : Le Parrain 2ème Partie. Mais les deux artistes n'apparaissent jamais ensemble à l'écran dans l’œuvre de Francis Ford Coppola, ce qui laisse une certaine frustration auprès des cinéphiles. Il faudra donc attendre 1996, et Heat, pour que Robert De Niro et Al Pacino se donnent la réplique.

Une confrontation au sommet

Heat permet donc aux deux comédiens de se donner la réplique pour la première fois. Michael Mann est lui-même conscient que cette rencontre a quelque chose d'historique, et il fait tout pour la rendre mémorable. Pour garder intacte la magie de leur rencontre, le cinéaste fait en sorte que les deux comédiens ne soient jamais visibles au même moment à l'écran. Même lors de la séquence culte du dialogue entre les deux personnages dans le café, Robert De Niro et Al Pacino se font face, apparaissent tour à tour, mais ne sont jamais cote à cote à l'écran. Un parti pris volontaire de la part du réalisateur. Michael Mann a utilisé deux caméras simultanément en champ/contre-champ. À l'époque, certains ont critiqué ce choix de mise en scène mais Michael Mann avait une justification solide pour expliquer cette décision :

Ce plan aurait été grammaticalement faux. Ils incarnent deux hommes que tout oppose. Je ne pouvais pas les montrer face à face.

Heat ©Warner Bros

Au total, ce fameux dialogue a nécessité 13 prises. C'est la onzième que Michael Mann a conservé dans le montage final. De plus, lors d'une table ronde entre Michael Mann, Robert De Niro et Al Pacino en 2016, Robert De Niro avait révélé que Michael Mann avait choisi de tourner cette séquence tard dans la nuit :

Nous l’avons commencée tard, vers une heure du matin. J’adore cette scène, je voulais qu’elle soit la meilleure possible. Mais j’étais vraiment fâché de commencer si tard, au milieu de la nuit !

Michael Mann a alors ironiquement répondu : « C'était intentionnel ». Ainsi, cette séquence culte est une référence à elle seule, et montre à quel point ces deux comédiens sont de brillants acteurs. Robert De Niro et Al Pacino font preuve d'une grande sobriété de jeu, et magnifient encore davantage cette scène. Par la suite, les deux interprètes ne se sont retrouvés qu'à deux reprises : dans le décevant La Loi et l'ordre et dans l'excellent The Irishman de Martin Scorsese. Une autre rencontre au sommet, pour une autre histoire...