Henry Cavill de retour en espion pour Guy Ritchie

En plus du film de super-héros avec Superman, Henry Cavill va retrouver le genre de l'espionnage grâce au nouveau projet de Guy Ritchie, qui avait déjà dirigé l'acteur dans "Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E" (2015).

Henry Cavill, le Napoleon Solo de Code U.N.C.L.E

Henry Cavill ne sera probablement jamais le James Bond que certains aimeraient voir. Mais on aura au moins eu un aperçu de ce que cela aurait pu donner si la saga 007 était revenu dans les 1960 grâce à Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E (2015). Dans ce film réalisé par Guy Ritchie, et tiré de la série télévisée Des agents très spéciaux (1964-1968), l'acteur incarne Napoleon Solo, un agent de la CIA, obligé de collaborer avec Illya Kouriakine (Armie Hammer), un agent du KGB.

Napoleon Solo (Henry Cavill) - Agents très spéciaux : Code U.N.C.L.E ©Warner Bros.

Difficile de ne pas penser à James Bond en voyant Cavill en costume, plus élégant que jamais, et qui joue à fond là-dessus. Car le film est à la fois un hommage à la saga, à la série qu'il adapte, mais surtout à une époque fantasmée, les 60's. Guy Ritchie régale avec Code U.N.C.L.E par son humour et son énergie. Sans oublier la classe des actrices autour des agents, Alicia Vikander et Elizabeth Debicki.

Nouvelle collaboration avec Guy Ritchie

On aurait adoré qu'une suite de Code U.N.C.L.E voit le jour. Malheureusement, le film n'a rapporté qu'un peu plus de 109 millions de dollars pour un budget estimé à 75 millions. Insuffisant pour que Warner ne lance une saga. Ce qui ne va pas empêcher le duo Cavill / Ritchie de se retrouver pour un nouveau film d'action et d'espionnage. Comme annoncé par Deadline, l'acteur aurait rejoint le casting de The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, projet projet du cinéaste. L'intrigue ne se déroulera cette fois pas dans les années 1960 mais pendant la Seconde Guerre mondiale.

Inspiré d'événements réels, le film va s'intéresser à la création des premiers commandos britanniques pour combattre les nazis de manière "non conventionnelle". Des soldats qui seront ainsi à l'origine des unités modernes de Black Ops. Henry Cavill sera alors le leader de cette équipe.

En plus de l'acteur, on apprend qu'Eiza González (Ambulance) incarnera un sniper, tandis que Jerry Bruckheimer sera à la production. De jolis noms qui laissent espérer un film rythmé et efficace comme Guy Ritchie en a le secret. On l'imagine facilement aller vers une sorte d'Inglourious Basterds (2009). Mais avant de pouvoir juger du résultat, on pourra retrouver le cinéaste avec la comédie d'action Opération Fortune : Ruse de Guerre, déjà tourné et prévu prochainement. Du côté d'Henry Cavill, l'acteur devrait avoir un emploi du temps chargé puisqu'il a récemment repris son rôle de Superman.