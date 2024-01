Henry Cavill partage des nouvelles excitantes du reboot d'Highlander

Henry Cavill a de très bonnes nouvelles concernant le nouveau film "Highlander", le reboot très attendu de la saga débutée avec Christophe Lambert dans le rôle principal en 1986.

Le reboot Highlander avance

C'est un des projets les plus excitants du moment, et le principal acteur concerné est sans doute le plus impatient. En gestation depuis plus de 15 ans, le reboot de la saga Highlander est très attendu et c'est ainsi Henry Cavill, acteur passionné de récits fantastiques et musclés qui va se saisir de l'immortalité et de l'épée de Connor McLeod. Il ne pouvait y en avoir qu'un, et l'ex-Superman et Geralt de Riv de la série The Witcher a donné récemment des informations précieuses.

Superman (Henry Cavill) - Man of Steel ©Warner Bros.

C'est ainsi au micro de Collider, lors de la promotion du film de Matthew Vaughn Argylle, dans lequel il incarne le premier rôle, qu'Henry Cavill a annoncé son impatience de commencer l'entraînement.

L'entraînement est sur le point de commencer sérieusement. Ça va être un processus d'entraînement très long, et je suis très excité à l'idée de m'y mettre. C'est tout ce que je peux dire pour le moment, on veut garder tout ça le plus secret possible. Mais ça progresse très bien, c'est en train de se faire et on est tous très enthousiastes.

L'équipe de John Wick aux manettes

Ce nouveau film Highlander est porté par Chad Stahelski, réalisateur de la saga John Wick, qui sera réalisateur et producteur du long-métrage. Le scénario a été confié à Mike Finch, précédemment à la co-écriture de John Wick : Chapitre 4.

Il y aura donc de l'action au programme, beaucoup d'action, mais aussi vraisemblablement de l'humour et de l'ironie, à la manière de ce qu'on a pu découvrir dans les films John Wick. Une ambiance qui convient parfaitement au britannique Henry Cavill, dont l'allure est aussi musculeuse qu'infusée d'un flegme particulièrement séduisant.

Il va falloir néanmoins se montrer patients pour découvrir ce Highlander. Comme le dit l'acteur, l'entraînement va être long, et de son côté Chad Stahelski a plusieurs projets en cours, notamment en tant que producteur pour les films Ballerina, Ghost of Tsushima et Rainbow Six, et aussi réalisateur de ces deux derniers.