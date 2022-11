Henry Cavill révèle la scène la plus dangereuse de sa carrière

Henry Cavill débute sa carrière au début des années 2000. Il enchaîne d'abord des petits rôles dans des films comme Red Riding Hood, Hellraiser VIII ou encore Blood Creek. C'est sa participation aux trois premières saisons de Les Tudors qui lui donne ensuite un début de notoriété. Mais sa carrière décolle véritablement au début des années 2010 grâce à ses apparitions dans Les Immortels, Sans Issue et surtout Man of Steel.

Le rôle de Superman lui donne en effet une réputation d'ordre mondial. Il reviendra ensuite dans la peau du kryptonien à quatre reprises avec Batman V Superman : L'Aube de Justice (2016), Justice League (2017), Zack Snyder's Justice League (2021), et dernièrement Black Adam (2022). Henry Cavill apparaît également dans d'autres franchises. Ses fans peuvent en effet le voir dans Mission Impossible : Fallout, dans Enola Holmes et évidemment dans la série The Witcher.

Lors d'une récente interview avec Collider, Henry Cavill est revenu sur sa carrière. Steve Weintraub, le rédacteur en chef du média américain, lui a notamment demandé qu'elle était sa cascade la plus dangereuse. Sans surprise, Henry Cavill a cité Mission Impossible : Fallout. La saga de Tom Cruise est réputée pour ses cascades ultra dangereuses. Si Tom Cruise en réalise la grande majorité, certains de ses collègues se font parfois embarquer dans ses folies. C'est le cas d'Henry Cavill qui s'est remémoré la cascade de l'hélicoptère à la fin de Mission Impossible : Fallout :

J'adore cette séquence et je la referais sans hésiter, mais physiquement, c'est la plus difficile que j'ai pu faire. Il faisait extrêmement froid. On était au-dessus des Alpes du Sud en plein hiver. Les portes de l'hélicoptère étaient ouvertes. Je devais mettre mon visage face au vent et tirer à blanc. J'étais complètement sourd, attendant juste que le pilote crie quelque chose d'inaudible et fasse un geste, ce qui signifiait que nous tournions. J'ai fais cette scène encore et encore.

Je regardais soit l'hélicoptère de Tom devant ou derrière, soit la caméra, pour voir quand je pouvais arrêter. J'étais en mode : "D'accord, je pense que cela signifie que je peux m'asseoir maintenant." Je faisais ça pendant 40 minutes, puis on atterrissait, et je m'asseyais près d'un petit radiateur pour réchauffer mes mains. En moins d'une demi-heure, ils me disaient : "Bon, on a fait le plein. On y retourne." On a fait ça pendant au moins deux semaines. C'était dur, mais j'ai vraiment adoré la séquence, et ça en valait vraiment la peine.