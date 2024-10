Henry Cavill star d'un prochain blockbuster adapté d’un célèbre dessin animé

Dessin animé culte des années 80, "Voltron" va être revisité sous la forme d’un long-métrage en live action. Celui-ci aura un nom de choix parmi son casting : celui d’Henry Cavill.

Voltron va avoir son film en live action

Parmi les dessins animés sortis dans les années 80, Voltron s’est fait une place de choix. La série de science-fiction suivait les aventures de pilotes de l’espace chargés par une alliance galactique de partir à la recherche de Voltron, un légendaire robot de combat, afin de combattre une nouvelle menace pour l’univers.

Il y a plusieurs années, un reboot de la série a été proposé aux abonnés de Netflix. Voltron, le défenseur légendaire est sorti de 2016 à 2018 sur la plateforme. Désormais, une nouvelle version de l’histoire du célèbre défenseur de l’univers est en préparation. Cette fois, elle prendra la forme d’un film en live action.

Henry Cavill donnera la réplique à Daniel Quinn-Toye

Deadline rapporte que le studio Amazon MGM a décidé de développer un long-métrage en live action de Voltron. Et celui-ci sera porté par Henry Cavill. L’acteur a signé pour être l’une des têtes d’affiche du film. Mais on ne sait pas encore quel personnage il interprétera. Henry Cavill n’est pas le seul acteur à avoir été recruté pour le film Voltron. Le jeune Daniel Quinn-Toye a lui aussi décroché l’un des rôles principaux du long-métrage. Là encore, on ne connait toutefois pas le nom du personnage qu’il jouera à l’heure actuelle.

Rawson Marshall Thurber derrière la caméra

Quant au réalisateur du film basé sur le célèbre dessin animé, il s’agira de Rawson Marshall Turber. Parmi les longs-métrages que ce dernier a déjà dirigés, il a par exemple signé Red Notice, l’un des gros succès de Netflix de ces dernières années. Pour Voltron, il portera à l’écran un scénario qu’il a lui-même écrit avec Ellen Shanman. En revanche, aucun détail sur ce que ce scénario nous proposera n’a filtré pour le moment.

La date de sortie du film Voltron est, elle aussi, inconnue. Henry Cavill apparaîtra dans d’autres projets avant que celui-ci ne soit dévoilé. Il sera encore l’une des stars d’un film de Guy Ritchie : In The Grey. Celui-ci devrait sortir en 2025. Et l’acteur anglais tiendra le rôle principal du reboot d’Highlander, que l’on peut espérer découvrir en fin d’année 2025 ou en 2026.