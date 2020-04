Hercule : un remake live-action serait en préparation

À l'allure où Disney progresse avec ses remakes live-action, ce n'est qu'une question de temps avant qu'y passent ceux qui n'y ont pas encore eu droit. Il semblerait qu'un film "Hercule" soit actuellement en préparation, avec quelques noms potentiels pour la réalisation.

Aucun ne sera épargné, tel est visiblement le plan de Disney dans la modernisation de son catalogue. L'entreprise n'est pas d'une inventivité folle, en consistant à reprendre les ingrédients et les univers des classiques animés pour les refaire en live. Ce sont autant les anciennes que les nouvelles générations qui sont ciblées, avec les nombreux succès que l'on connaît. Disney a déjà refait une partie de ses plus fameux titres, bien qu'il en reste encore à exploiter. Dont Hercule, probablement l'un des meilleurs films animés du studio, qui attend sagement que son tour vienne. Et c'est évident que ça sera le cas. Ça l'est même en ce moment, d'après les informations du média spécialisé The Disinsider.

Hercule serait le prochain live-action en développement, après qu'on ait appris que Robin des bois allait avoir le sien pour la plateforme Disney+. Pas de petit écran dans le cas du fils de Zeus, l'objectif étant bien sûr de sortir dans les salles obscures pour tout casser au box-office. Les fans se réjouiront d'apprendre que les chansons connues seraient préservées, avec possiblement quelques nouvelles au programme.

Des gros noms en lice pour s'occuper d'Hercule ?

Le média va ensuite très loin en annonçant que plusieurs réalisateurs seraient dans le viseur du studio : Jon Favreau, les frères Joe Russo/Anthony Russo et Gore Verbinski. Pour le dernier de cette liste, l'espoir semble plus réduit mais son nom aurait été évoqué. Un retour de Jon Favreau serait presque de la facilité, lui qui est rôdé dans cet exercice après Le Livre de la Jungle et Le Roi Lion. Quant aux Russo, ils sont en très bon accord avec le studio suite au succès délirant d'Avengers : Endgame. Des noms crédibles, même si ça demande, comme toujours, des confirmations d'autres médias ou du studio. L'avantage d'une telle rumeur, c'est qu'elle est forcément en partie vraie, car Disney va tôt ou tard s'occuper d'Hercule.

Ce film d'animation n'est pas le plus simple à actualiser, avec quelques éléments qui ne sont pas forcément adaptés au jeune public. On pense aux Moires à l'aspect horrifico-burlesque, au combat contre l'Hydre de Lerne qui ne lésine pas sur la violence graphique ou bien à ce final dans les Enfers avec les âmes perdues. Il y a une dans le film une imagerie qu'il serait dommage de lisser pour en faire un spectacle qui soit accessible à tous les âges - une donnée à laquelle Disney tient même si on a vu qu'il y avait une petite marge de manoeuvre avec le PG-13 de Mulan. Le défi sera de ne pas trop aplatir l'univers et aussi de trouver le nouveau Hercule !