30 ans après "Forrest Gump", Tom Hanks et Robin Wright se dévoilent dans un film révolutionnaire

Robin Wright et Tom Hanks se rencontrent, s'aiment et vieillissent ensemble au même endroit dans "Here", nouveau film de Robert Zemeckis qui s'annonce révolutionnaire. Une première bande-annonce a été dévoilée, et on a déjà les larmes aux yeux...

Here se dévoile dans des premières images

Le cinéaste Robert Zemeckis, réalisateur notamment de la trilogie Retour vers le futur et Forrest Gump, sera bientôt de retour au cinéma, avec un film extrêmement attendu (bande-annonce en tête d'article). Il s'agit de Here, adaptation de la célèbre bande dessinée de Richard McGuire. Le concept de cette histoire est très intéressant : plutôt que d'explorer des personnages par eux-mêmes, c'est l'histoire d'un unique lieu qu'on découvre, un endroit sur terre représenté à différentes époques, des millions d'années av. J.C. jusqu'à l'an 22 175. Bien sûr, c'est l'humanité qui est ici racontée, par les différents êtres vivants et humains qui occupent ce lieu et le modifient au fil du temps.

Here ©Sony Pictures

Pour adapter cette histoire sur grand écran, Robert Zemeckis a choisi de reprendre la forme de la bande dessinée : un seul et même plan fixe du lieu, qui change d'apparence et d'occupants à mesure que l'histoire avance, recule, saute de manière non-linéaire d'une époque à une autre. Le scénario de Here est assuré par Eric Roth, déjà à l'oeuvre sur Forrest Gump.

Dans une grande interview accordée à Vanity Fair, Robert Zemeckis explique ainsi :

L'angle ne change jamais, mais tout ce qui l’entoure change. Ça n’a jamais été fait auparavant. On peut retrouver des scènes similaires dans les premiers films muets, avant qu'on invente le langage et le montage.

Tom Hanks et Robin Wright à tous les âges

Les deux acteurs principaux de Here sont Tom Hanks et Robin Wright, et c'est déjà émouvant de retrouver Forrest et Jenny, 30 ans après le chef-d'oeuvre Forrest Gump. Et l'histoire de Here devrait générer une nouvelle et puissante émotion, puisqu'on les verra passer par tous les âges dans ce lieu qu'ils vont longtemps occuper.

Here ©Sony Pictures

Pionnier de l'innovation visuelle à Hollywood, Robert Zemeckis s'est associé avec une société spécialisée dans les deepfakes, Metaphysic. Le de-aging appliqué aux acteurs semble convaincant dans cette première bande-annonce, mais ce sera sur la longueur du film que le bénéfice de cette technologie pourra être sérieusement évalué.

On verra les personnages incarnés par Tom Hanks et Robin Wright, Richard et Margaret, traverser les années 60, 70 et 80. D'autres acteurs, notamment Paul Bettany et Kelly Reilly, permettront d'explorer autres époques, mais toujours au même endroit. Les performances du casting seront décisives pour que le film, tourné donc avec seul angle de prises de vues, puisse prendre tout de même un mouvement et emporter avec lui le public.