Hugh Grant apparaît terrifiant dans les premières images de ce nouveau film d'horreur

"Heretic", nouveau film d'horreur des studios A24 avec Hugh Grant dans un rôle très inquiétant, se dévoile dans un trailer étouffant et tendu. Des premières images prometteuses, qui donnent très envie d'en voir plus...

Hugh Grant vous invite chez lui...

Un chat et deux souris, ou plutôt un psychopathe et deux jeunes femmes... Le nouveau film d'horreur des studios A24, Heretic, s'annonce dans une premier trailer (vidéo en tête d'article) comme un piège terrifiant pour les personnages incarnés par Chloe East et Sophie Thatcher, face à celui interprété par Hugh Grant.

Heretic ©A24

Lorsque deux jeunes missionnaires très pieuses tentent de convertir un homme, celui-ci, au premier abord sympathique, les invite à rentrer chez lui. Grave erreur, pour les deux jeunes femmes leur mission va se révéler bien bien plus dangereuse qu'elles n'auraient pu l'imaginer.

Folie religieuse et escape game mortel

Le temps des comédies romantiques est en effet définitivement révolu pour l'éternel jeune premier anglais, qui incarne ici un homme mystérieux qui semble avoir conçu chez lui un piège démoniaque. Sur ce point, la bande-annonce d'Heretic ne fait pas de mystère sur qui est le bourreau et qui sont les victimes de ce film d'horreur réalisé par le duo composé de Scott Beck et de Bryan Woods. Ceux-là semblent plutôt avoir porté le mystère et l'inédit de leur film sur les mécanismes et pièges machiavéliques que l'homme incarné par Hugh Grant a mis en place pour ses visiteuses...

Les deux réalisateurs, spécialistes du genre horrifique et surnaturel, ont notamment mis en scène Nightlight en 2015, écrit le scénario de Sans un bruit puis ont écrit et réalisé Haunt et 65, blockbuster SF avec Adam Driver sorti en 2023 et décrié.

Si leurs réalisations jusque-là n'ont pas été bien accueillies par la critique, à l'exception de Haunt, ce nouveau film sous la prestigieuse bannière d'A24 et doté d'un casting très séduisant pourrait bien tout changer. Heretic est attendu dans les salles françaises le 4 décembre 2024.